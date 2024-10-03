Ученых шокировали негативные последствия влияния смартфонов на большинство современных детей
Категория
Наука и медицина
Дата публикации

Ученых шокировали негативные последствия влияния смартфонов на большинство современных детей

Дети со смартфонами
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Источник:  MedicalXpress

По результатам нового исследования оказалось, что только один ребенок из десяти по всему миру имеет достаточное количество физической активности, сна и проводит немного времени в смартфоне.

Главные тезисы

  • Только 1 ребенок из 10 соответствует рекомендациям ВОЗ по физической активности, сну и времени в смартфоне.
  • Частое использование смартфонов лишает детей физической активности и здорового сна, негативно влияя на их общее развитие.
  • Различия в физической активности и качестве сна у детей зависят от доходов и культурных особенностей их страны.
  • Необходимо объединить усилия родителей, педагогов, политиков и граждан для создания благоприятной среды, способствующей здоровому развитию детей.
  • Здоровье будущих поколений зависит от решения проблемы недостаточной физической активности и избыточного времени в смартфонах у детей.

Каким должно быть здоровое детство

Ученые из Университета Вуллонгонга и Университета Стирлинга провели обследование более 7 тыс детей в возрасте от 3 до 4 лет из 33 стран мира.

Согласно рекомендациям ВОЗ, в течение суток дети в возрасте 3-4 лет имеют:

  • заниматься физической активностью не менее 180 минут, из которых 60 — от средней до высокой интенсивности;

  • проводить перед экраном смартфона или телевизора менее часа;

  • иметь 10-13 часов сна.

Частое использование смартфона лишает ребенка физической активности и здорового сна
Девочка со смартфоном

Что известно о негативном влиянии смартфонов на маленьких детей

По словам ведущего автора исследования, доктора Кар Хау Чонга, полученные результаты вызывают беспокойство.

Раннее детство до 5 лет является критическим возрастом для формирования привычек на всю жизнь. Однако большинство детей не обладают достаточной физической активностью и проводят слишком много времени перед экранами. Это "подсвечивает" проблему общественного здоровья и может повлиять на здоровье и благополучие в будущем, если мы не примем меры по решению этой проблемы, — объясняет ученый.

Он добавил, что активность и здоровый сон являются ключевыми для развития ребенка, в частности, физического, умственного, эмоционального и социального.

Ученые выявили закономерность, согласно которой в странах с низким и средним уровнем доходов 16,6% детей обладают достаточной активностью, соответствующей рекомендациям ВОЗ.

При этом в странах с высоким уровнем доходов этот показатель составляет всего 14,4%.

Так, в Африке 23,9% детей обладают качественным соном, достаточной физической активностью и мало времени проводят с гаджетами. Это самый высокий показатель в мире, тогда как в США самый маленький — лишь 7,7%.

Нам нужно понять факторы, влияющие на такое поведение детей из разных социокультурных условий. Важно создать целостный подход, чтобы родители, педагоги, политики и граждане вместе работали над созданием среды. Ведь здоровье будущих поколений зависит от решения глобальных проблем, — подчеркнул Кар Хау Чонг.

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