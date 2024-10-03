По результатам нового исследования оказалось, что только один ребенок из десяти по всему миру имеет достаточное количество физической активности, сна и проводит немного времени в смартфоне.
Главные тезисы
- Только 1 ребенок из 10 соответствует рекомендациям ВОЗ по физической активности, сну и времени в смартфоне.
- Частое использование смартфонов лишает детей физической активности и здорового сна, негативно влияя на их общее развитие.
- Различия в физической активности и качестве сна у детей зависят от доходов и культурных особенностей их страны.
- Необходимо объединить усилия родителей, педагогов, политиков и граждан для создания благоприятной среды, способствующей здоровому развитию детей.
- Здоровье будущих поколений зависит от решения проблемы недостаточной физической активности и избыточного времени в смартфонах у детей.
Каким должно быть здоровое детство
Ученые из Университета Вуллонгонга и Университета Стирлинга провели обследование более 7 тыс детей в возрасте от 3 до 4 лет из 33 стран мира.
Согласно рекомендациям ВОЗ, в течение суток дети в возрасте 3-4 лет имеют:
заниматься физической активностью не менее 180 минут, из которых 60 — от средней до высокой интенсивности;
проводить перед экраном смартфона или телевизора менее часа;
иметь 10-13 часов сна.
Что известно о негативном влиянии смартфонов на маленьких детей
По словам ведущего автора исследования, доктора Кар Хау Чонга, полученные результаты вызывают беспокойство.
Он добавил, что активность и здоровый сон являются ключевыми для развития ребенка, в частности, физического, умственного, эмоционального и социального.
Ученые выявили закономерность, согласно которой в странах с низким и средним уровнем доходов 16,6% детей обладают достаточной активностью, соответствующей рекомендациям ВОЗ.
При этом в странах с высоким уровнем доходов этот показатель составляет всего 14,4%.
Так, в Африке 23,9% детей обладают качественным соном, достаточной физической активностью и мало времени проводят с гаджетами. Это самый высокий показатель в мире, тогда как в США самый маленький — лишь 7,7%.
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