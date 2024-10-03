По результатам нового исследования оказалось, что только один ребенок из десяти по всему миру имеет достаточное количество физической активности, сна и проводит немного времени в смартфоне.

Каким должно быть здоровое детство

Ученые из Университета Вуллонгонга и Университета Стирлинга провели обследование более 7 тыс детей в возрасте от 3 до 4 лет из 33 стран мира.

Согласно рекомендациям ВОЗ, в течение суток дети в возрасте 3-4 лет имеют:

заниматься физической активностью не менее 180 минут, из которых 60 — от средней до высокой интенсивности;

проводить перед экраном смартфона или телевизора менее часа;

иметь 10-13 часов сна.

Девочка со смартфоном

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По словам ведущего автора исследования, доктора Кар Хау Чонга, полученные результаты вызывают беспокойство.

Раннее детство до 5 лет является критическим возрастом для формирования привычек на всю жизнь. Однако большинство детей не обладают достаточной физической активностью и проводят слишком много времени перед экранами. Это "подсвечивает" проблему общественного здоровья и может повлиять на здоровье и благополучие в будущем, если мы не примем меры по решению этой проблемы, — объясняет ученый. Поделиться

Он добавил, что активность и здоровый сон являются ключевыми для развития ребенка, в частности, физического, умственного, эмоционального и социального.

Ученые выявили закономерность, согласно которой в странах с низким и средним уровнем доходов 16,6% детей обладают достаточной активностью, соответствующей рекомендациям ВОЗ.

При этом в странах с высоким уровнем доходов этот показатель составляет всего 14,4%.

Так, в Африке 23,9% детей обладают качественным соном, достаточной физической активностью и мало времени проводят с гаджетами. Это самый высокий показатель в мире, тогда как в США самый маленький — лишь 7,7%.