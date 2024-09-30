Финская компания HMD Global, владеющая правами на производство смартфонов и кнопочных телефонов Nokia, решила прекратить их поставки на рынки ЕС и других стран.
Главные тезисы
- Финская компания HMD Global прекратила поставки смартфонов Nokia на рынки ЕС и других стран, сосредотачиваясь на развитии собственного бренда HMD.
- Новая технология аудиосвязи с использованием пространственного 3D-звука, представленная корпорацией Nokia, обещает изменить способ общения людей по телефону и в интернете.
- Пространственный звук уже используется в таких приложениях, как Apple Music, Netflix и Disney Plus, для более реалистичного прослушивания.
- Технология пространственного звука может стать частью будущего стандарта 5G Advanced, однако ее распространение может занять несколько лет.
- Несмотря на прекращение продаж смартфонов под брендом Nokia, корпорация Nokia остается активным участником на рынке сетевой инфраструктуры, представляя новые технологии аудиосвязи с использованием пространственного 3D-звука.
Что известно об удалении продукции бед брендом Nokia с рынка
Устройства Nokia были удалены из каталогов на сайтах HMD в Великобритании, Германии и Австрии.
В частности, на странице поддержки все еще можно найти модели, получающие поддержку программного обеспечения, однако неизвестно, сколько это будет продолжаться.
HMD Global получила право на использование бренда Nokia в рамках сегмента мобильных устройств в 2016 году.
В частности, под брендом Nokia удалось выпустить Nokia G22, который авторитетные издания называли одним из лучших устройств 2023 года.
В прошлом году представители HMD Global заявили, что хотят сосредоточиться на развитии собственного бренда.
В частности, компания уже выпустила несколько устройств под маркой HMD, включая флагманский Skyline в стиле старых Nokia, который удобно ремонтировать, а также стильную раскладушку The Boring Phone с прозрачным корпусом.
Что известно о текущей деятельности Nokia
В то же время корпорация Nokia остается большим игроком на рынке сетевой инфраструктуры.
Впрочем, недавно Nokia представила первую аудиосвязь и видеовызов с использованием пространственного 3D-звука.
Он дает ощущение пространственного трехмерного звука, будто собеседник находится рядом с вами в одной комнате.
Кроме "иммерсивных" звонков между людьми, новую технологию можно использовать в конференц-связях, чтобы разделить голоса говорящих.
Некоторые приложения, такие как Apple Music, Netflix и Disney Plus, тоже предлагают пространственный звук для более реалистичного прослушивания, однако только на поддерживаемых устройствах.
Сегодня большинство смартфонов имеют по меньшей мере два микрофона. Этого достаточно для реализации данной технологии и передачи в реальном времени пространственных звонков.
Технологию называют частью будущего стандарта 5G Advanced, но когда она станет доступна широкой публике, компания не говорит. По всей вероятности, для распространения понадобится несколько лет.
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