Финская компания HMD Global, владеющая правами на производство смартфонов и кнопочных телефонов Nokia, решила прекратить их поставки на рынки ЕС и других стран.

Что известно об удалении продукции бед брендом Nokia с рынка

Устройства Nokia были удалены из каталогов на сайтах HMD в Великобритании, Германии и Австрии.

В частности, на странице поддержки все еще можно найти модели, получающие поддержку программного обеспечения, однако неизвестно, сколько это будет продолжаться.

Владелец Nokia прекращает продажу смартфонов под этим брендом

HMD Global получила право на использование бренда Nokia в рамках сегмента мобильных устройств в 2016 году.

В частности, под брендом Nokia удалось выпустить Nokia G22, который авторитетные издания называли одним из лучших устройств 2023 года.

В прошлом году представители HMD Global заявили, что хотят сосредоточиться на развитии собственного бренда.

В частности, компания уже выпустила несколько устройств под маркой HMD, включая флагманский Skyline в стиле старых Nokia, который удобно ремонтировать, а также стильную раскладушку The Boring Phone с прозрачным корпусом.

Что известно о текущей деятельности Nokia

В то же время корпорация Nokia остается большим игроком на рынке сетевой инфраструктуры.

Впрочем, недавно Nokia представила первую аудиосвязь и видеовызов с использованием пространственного 3D-звука. Он дает ощущение пространственного трехмерного звука, будто собеседник находится рядом с вами в одной комнате.

Кроме "иммерсивных" звонков между людьми, новую технологию можно использовать в конференц-связях, чтобы разделить голоса говорящих.

Некоторые приложения, такие как Apple Music, Netflix и Disney Plus, тоже предлагают пространственный звук для более реалистичного прослушивания, однако только на поддерживаемых устройствах.

Сегодня большинство смартфонов имеют по меньшей мере два микрофона. Этого достаточно для реализации данной технологии и передачи в реальном времени пространственных звонков.

Технологию называют частью будущего стандарта 5G Advanced, но когда она станет доступна широкой публике, компания не говорит. По всей вероятности, для распространения понадобится несколько лет.