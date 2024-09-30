Фінська компанія HMD Global, що володіє правами на виробництво смартфонів та кнопкових телефонів Nokia, вирішила припинити їхні поставки на ринки ЄС та інших країн.

Що відомо про видалення продукції бід брендом Nokia з ринку

Зазначається, що пристрої Nokia були видалені з каталогів на сайтах HMD у Великій Британії, Німеччині та Австрії.

Зокрема, на сторінці підтримки все ще можна знайти моделі, які отримують підтримку програмного забезпечення, однак невідомо, скільки це триватиме.

Власник Nokia припиняє продаж смартфонів під цим брендом

HMD Global отримала права на використання бренду Nokia в рамках сегмента мобільних пристроїв у 2016 році.

Зокрема, під брендом Nokia вдалось випустити Nokia G22, який авторітетні видання називали одним з найкращих пристроїв 2023 року.

Минулого року представники HMD Global заявили, що хочуть зосередитись на розвитку власного бренду.

Зокрема, компанія вже випустила кілька пристроїв під маркою HMD, включаючи флагманський Skyline у стилі старих Nokia, який зручно ремонтувати, а також стильну розкладачку The Boring Phone із прозорим корпусом.

Що відомо про поточну діяльність Nokia

У той же час корпорація Nokia залишається великим гравцем на ринку мережевої інфраструктури.

Зокрем, нещодавно Nokia презентувала перший аудіозв'язок і відеодзвінок з використанням просторового 3D-звуку. Він дає відчуття просторового тривимірного звуку, ніби співрозмовник перебуває поруч із вами в одній кімнаті.

Крім "імерсивних" дзвінків між людьми, нову технологію можна використовувати в конференц-зв'язках, щоб розділити голоси тих, хто говорить.

Деякі додатки, як-от Apple Music, Netflix і Disney Plus, теж пропонують просторовий звук для реалістичнішого прослуховування, однак тільки на підтримуваних пристроях.

Сьогодні більшість смартфонів мають щонайменше два мікрофони. Цього достатньо для реалізації даної технології та передачі в реальному часі просторових характеристик дзвінка.

Технологію називають частиною майбутнього стандарту 5G Advanced, але коли вона стане доступна широкому загалу, компанія не говорить. Ймовірно, для поширення знадобиться кілька років.