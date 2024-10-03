Вчених шокували негативні наслідки впливу смартфонів на більшість сучасних дітей
Категорія
Наука та медицина
Дата публікації

Вчених шокували негативні наслідки впливу смартфонів на більшість сучасних дітей

Діти зі смартфонами
Джерело:  MedicalXpress

За результатами нового дослідження виявилось, що лише одна дитина з десяти по всьому світу має достатню кількість фізичної активності, сну та, та проводить небагато часу у смартфоні. 

Головні тези:

  • Дослідження показує, що лише 1 дитина з 10 у світі відповідає рекомендаціям ВООЗ щодо фізичної активності, сну та часу проведеного у смартфоні.
  • Використання смартфонів позбавляє дітей фізичної активності та здорового сну, що може вплинути на їх загальний розвиток.
  • Негативний вплив гаджетів на дітей стає серйозною проблемою громадського здоров'я, яка потребує негайних заходів для вирішення.
  • Серед головних висновків дослідження — відмінності у рівні фізичної активності та якості сну у дітей з різних країн залежно від доходів та культурних особливостей.
  • Зауважено, що збереження здоров'я майбутніх поколінь вимагає спільних зусиль батьків, педагогів, політиків та громадян для створення сприятливого середовища для зростання дітей.

Яким має бути здорове дитинство

Зазначається, що науковці з Університету Вуллонгонга та Університету Стірлінга провели обстеження більше 7 тис дітей у віці від 3 до 4 років з 33 країн світу.

Відповідно до рекомендацій ВООЗ, протягом доби діти у віці 3-4 років мають:

  • займатися фізичною активністю щонайменше 180 хвилин, з яких 60 — від середньої до високої інтенсивності;

  • проводити перед екраном смартфона чи телевізора менше ніж годину;

  • мати 10-13 годин сну.

Часте використання смартфону позбавляє дитину фізичної активності і здорового сну
Дівчинка зі смартфоном

Що відомо про негативний вплив смартфонів на маленьких дітей

За словами провідного автора дослідження, доктора Кар Хау Чонга, отримані результати викликають занепокоєння.

Раннє дитинство віком до 5 років є критичним віком для формування звичок на все життя. Проте більшість дітей не мають достатньої фізичної активності та проводять занадто багато часу перед екранами. Це "підсвічує" проблему громадського здоров’я та може вплинути на здоров’я та добробут у майбутньому, якщо ми не вживемо заходів для розв'язання цієї проблеми, — пояснює науковець.

Він додав, що активність та здоровий сон є ключовими для розвитку дитини, зокрема, фізичного, розумового, емоційного та соціального.

Науковці виявили закономірність, згідно з якою, у країнах з низьким та середнім рівнем доходів 16,6% дітей мають достатню активність, що відповідає рекомендаціям ВООЗ.

При цьому у країнах з високим рівнем доходів цей показник складає лише 14,4%.

Так, в Африці 23,9% дітей мають якісний сон, достатню фізичну активність та мало часу проводять із гаджетами. Це — найвищий показник у світі, тоді як в США — найменший — лише 7,7%.

Нам потрібно зрозуміти фактори, які впливають на таку поведінку дітей з різних соціокультурних умов. Важливо створити цілісний підхід, щоб батьки, освітяни, політики та громадяни разом працювали над створенням середовища. Адже здоров’я майбутніх поколінь залежить від розв'язання глобальних проблем, — підкреслив Кар Хау Чонг.

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