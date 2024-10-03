За результатами нового дослідження виявилось, що лише одна дитина з десяти по всьому світу має достатню кількість фізичної активності, сну та, та проводить небагато часу у смартфоні.

Яким має бути здорове дитинство

Зазначається, що науковці з Університету Вуллонгонга та Університету Стірлінга провели обстеження більше 7 тис дітей у віці від 3 до 4 років з 33 країн світу.

Відповідно до рекомендацій ВООЗ, протягом доби діти у віці 3-4 років мають:

займатися фізичною активністю щонайменше 180 хвилин, з яких 60 — від середньої до високої інтенсивності;

проводити перед екраном смартфона чи телевізора менше ніж годину;

мати 10-13 годин сну.

Дівчинка зі смартфоном

Що відомо про негативний вплив смартфонів на маленьких дітей

За словами провідного автора дослідження, доктора Кар Хау Чонга, отримані результати викликають занепокоєння.

Раннє дитинство віком до 5 років є критичним віком для формування звичок на все життя. Проте більшість дітей не мають достатньої фізичної активності та проводять занадто багато часу перед екранами. Це "підсвічує" проблему громадського здоров’я та може вплинути на здоров’я та добробут у майбутньому, якщо ми не вживемо заходів для розв'язання цієї проблеми, — пояснює науковець. Поширити

Він додав, що активність та здоровий сон є ключовими для розвитку дитини, зокрема, фізичного, розумового, емоційного та соціального.

Науковці виявили закономірність, згідно з якою, у країнах з низьким та середнім рівнем доходів 16,6% дітей мають достатню активність, що відповідає рекомендаціям ВООЗ.

При цьому у країнах з високим рівнем доходів цей показник складає лише 14,4%.

Так, в Африці 23,9% дітей мають якісний сон, достатню фізичну активність та мало часу проводять із гаджетами. Це — найвищий показник у світі, тоді як в США — найменший — лише 7,7%.