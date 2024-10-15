iPhone 16 отримав реального конкурента. Який смартфон визнано найпотужнішим у світі
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iPhone 16 отримав реального конкурента. Який смартфон визнано найпотужнішим у світі

Смартфон Vivo
Джерело:  online.ua

Китайський виробник смартфонів Vivo анонсував вихід на ринок Китаю власного флагману Vivo X200 Pro, який наразі є найпотужнішим Android-пристроєм у світі. 

Головні тези:

  • Смартфон Vivo X200 Pro став найпотужнішим Android-пристроєм у світі, обійшовши навіть iPhone 16 Pro за продуктивністю
  • Vivo X200 Pro оснащений новим процесором Dimensity 9400, що забезпечує високу продуктивність та енергоефективність
  • Серед особливостей Vivo X200 Pro варто виділити екран-водоспад LTPO AMOLED, потужну камеру Zeiss, акумулятор на 6000 мАг та інші передові технології
  • Смартфон доступний у Китаї за ціною від 600 до 950 доларів, проте його можна буде замовити і за межами Китаю на онлайн-платформах
  • Очікується, що вже незабаром Qualcomm анонсує наступника Snapdragon 8 Gen 3, а першими пристроями з Snapdragon 8 Gen 4 вже насолодиться Xiaomi 15

Що відомо про новий флагманський смартфон від Vivo

Зазначається, що Vivo X200 Pro став першим у світі смартфоном із новим процесором Dimensity 9400, які перевершує аналоги за продуктивністю та є більш енергоефективним.

За оцінкою AnTuTu, новий Vivo X200 Pro набрав понад 3 млн балів, тоді як iPhone 16 Pro Ma за результатами аналогічних тестів набрав лише 1,95 млн балів.

Китайський смартфон Vivo X200 Pro вже обійшов iPhone 16 за характеристиками
Vivo

Що відомо про цікаві особливості Vivo X200 Pro

Окрім цього китайський смартфон має і низку інших переваг:

  • екран-водоспад LTPO AMOLED 6,78-дюйма, 1260 × 2800 пікселів, 120 Гц, Dolby Vision;

  • камери Zeiss нового покоління: 50-Мп сенсор діагоналлю 1/1,56 дюйма з діафрагмою f/1,57 + 50 Мп (1/1.95 дюйма) телевік на f/2.57 + 50 Мп f/2.0 ультраширик і 32 Мп селфікамера;

  • акумулятор 6000 мАг, швидка зарядка 90 Вт;

  • оболонка OriginOS 5 на базі Android 15.

Цей смартфон має захист від води та пилу IP68/IP69, стереодинаміки, чип NFC, ІЧ-випромінювач і потужний вібромотор.

Найдорожча версія 16 ГБ+1ТБ підтримує супутниковий зв’язок.

У Китаї вже стартували продажі Vivo X200 Pro. Він доступний у чотирьох конфігураціях за ціною від 4 тис 299 до 6 тис 799 юанів (від 600 до 950 доларів).

Навряд чи цей смартфон надійде у продаж в Україні, однак його можна буде замовити на онлайн-платформах.

До кінця жовтня Qualcomm має анонсувати наступника Snapdragon 8 Gen 3. Уже підтверджено, що Xiaomi 15 першими на ринку отримає Snapdragon 8 Gen 4. Китайський виробник зберігає ексклюзивні права на перший запуск пристроїв зі свіжим Snapdragon

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