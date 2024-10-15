Китайський виробник смартфонів Vivo анонсував вихід на ринок Китаю власного флагману Vivo X200 Pro, який наразі є найпотужнішим Android-пристроєм у світі.
Головні тези:
- Смартфон Vivo X200 Pro став найпотужнішим Android-пристроєм у світі, обійшовши навіть iPhone 16 Pro за продуктивністю
- Vivo X200 Pro оснащений новим процесором Dimensity 9400, що забезпечує високу продуктивність та енергоефективність
- Серед особливостей Vivo X200 Pro варто виділити екран-водоспад LTPO AMOLED, потужну камеру Zeiss, акумулятор на 6000 мАг та інші передові технології
- Смартфон доступний у Китаї за ціною від 600 до 950 доларів, проте його можна буде замовити і за межами Китаю на онлайн-платформах
- Очікується, що вже незабаром Qualcomm анонсує наступника Snapdragon 8 Gen 3, а першими пристроями з Snapdragon 8 Gen 4 вже насолодиться Xiaomi 15
Що відомо про новий флагманський смартфон від Vivo
Зазначається, що Vivo X200 Pro став першим у світі смартфоном із новим процесором Dimensity 9400, які перевершує аналоги за продуктивністю та є більш енергоефективним.
За оцінкою AnTuTu, новий Vivo X200 Pro набрав понад 3 млн балів, тоді як iPhone 16 Pro Ma за результатами аналогічних тестів набрав лише 1,95 млн балів.
Що відомо про цікаві особливості Vivo X200 Pro
Окрім цього китайський смартфон має і низку інших переваг:
екран-водоспад LTPO AMOLED 6,78-дюйма, 1260 × 2800 пікселів, 120 Гц, Dolby Vision;
камери Zeiss нового покоління: 50-Мп сенсор діагоналлю 1/1,56 дюйма з діафрагмою f/1,57 + 50 Мп (1/1.95 дюйма) телевік на f/2.57 + 50 Мп f/2.0 ультраширик і 32 Мп селфікамера;
акумулятор 6000 мАг, швидка зарядка 90 Вт;
оболонка OriginOS 5 на базі Android 15.
Цей смартфон має захист від води та пилу IP68/IP69, стереодинаміки, чип NFC, ІЧ-випромінювач і потужний вібромотор.
Найдорожча версія 16 ГБ+1ТБ підтримує супутниковий зв’язок.
У Китаї вже стартували продажі Vivo X200 Pro. Він доступний у чотирьох конфігураціях за ціною від 4 тис 299 до 6 тис 799 юанів (від 600 до 950 доларів).
Навряд чи цей смартфон надійде у продаж в Україні, однак його можна буде замовити на онлайн-платформах.
До кінця жовтня Qualcomm має анонсувати наступника Snapdragon 8 Gen 3. Уже підтверджено, що Xiaomi 15 першими на ринку отримає Snapdragon 8 Gen 4. Китайський виробник зберігає ексклюзивні права на перший запуск пристроїв зі свіжим Snapdragon
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