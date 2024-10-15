Китайський виробник смартфонів Vivo анонсував вихід на ринок Китаю власного флагману Vivo X200 Pro, який наразі є найпотужнішим Android-пристроєм у світі.

Що відомо про новий флагманський смартфон від Vivo

Зазначається, що Vivo X200 Pro став першим у світі смартфоном із новим процесором Dimensity 9400, які перевершує аналоги за продуктивністю та є більш енергоефективним.

За оцінкою AnTuTu, новий Vivo X200 Pro набрав понад 3 млн балів, тоді як iPhone 16 Pro Ma за результатами аналогічних тестів набрав лише 1,95 млн балів.

Vivo

Що відомо про цікаві особливості Vivo X200 Pro

Окрім цього китайський смартфон має і низку інших переваг:

екран-водоспад LTPO AMOLED 6,78-дюйма, 1260 × 2800 пікселів, 120 Гц, Dolby Vision;

камери Zeiss нового покоління: 50-Мп сенсор діагоналлю 1/1,56 дюйма з діафрагмою f/1,57 + 50 Мп (1/1.95 дюйма) телевік на f/2.57 + 50 Мп f/2.0 ультраширик і 32 Мп селфікамера;

акумулятор 6000 мАг, швидка зарядка 90 Вт;

оболонка OriginOS 5 на базі Android 15.

Цей смартфон має захист від води та пилу IP68/IP69, стереодинаміки, чип NFC, ІЧ-випромінювач і потужний вібромотор.

Найдорожча версія 16 ГБ+1ТБ підтримує супутниковий зв’язок.

У Китаї вже стартували продажі Vivo X200 Pro. Він доступний у чотирьох конфігураціях за ціною від 4 тис 299 до 6 тис 799 юанів (від 600 до 950 доларів).

Навряд чи цей смартфон надійде у продаж в Україні, однак його можна буде замовити на онлайн-платформах.