Аналітики порталу 9to5Google із посиланням на інсайдерів зазначають, що Samsung спільно з Google готуються вже у наступному році випустити окуляри доповненої реальності, які сильно нагадують аналогічний пристрій Ray-Ban Meta.

Що відомо про окуляри доповненої реальності від Samsung та Google

Очікується, що стильний пристрій з’явиться на ринку не раніше другої половини наступного року.

Аналітики зазначають, що на початку Samsung планує виробити близько 500 тис таких пристроїв.

Окуляри працюватимуть на чипсеті Qualcomm AR1, тому самому чіпі, який використовується в розумних окулярах Ray-Ban Meta.

Окуляри доповненої реальності

Окуляри Samsung також оснащені 12-мегапіксельну камерою та акумулятор на 155 мАг, такий самий як і в Ray-Ban.

Однак окуляри Samsung важитимуть 50 г, що трохи більше за вагу Ray-Ban Meta.

Окрім цього ці окуляри не матимуть вбудованого дисплея. Функціями пристрою керуватиме ШІ від Google Gemini, яка здатна проводити операції з оплати рахунків, розпізнає QR-коди, жести та людей.

Однак наразі не має більш точної інформації про її функції.

Що відомо про розумні окуляри Ray-Ban Meta

Смарт-окуляри доповненої реальності від Meta та Ray-Ban, як зазначається, робити фото та знімати відео, а також ділитись інформацією у мережі.

Зокрема, ций пристрій здатний також: