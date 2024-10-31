Китайський виробник смартфонів OnePlus випустив свій перший топовий смартфон із передовим процесором Snapdragon 8 Elite.
Головні тези:
- OnePlus 13 оснащений передовим процесором Snapdragon 8 Elite та вважається найпотужнішим смартфоном на ринку на сьогоднішній день.
- Смартфон має вражаючий 6,82-дюймовий BOE 8T LTPO-екран з роздільною здатністю 2K+ та оцінкою А++ від DisplayMate.
- OnePlus 13 отримав рекордні результати в бенчмарку AnTuTu, завдяки наявності 24 ГБ оперативної пам'яті LPDDR5X.
- Батарея смартфона здатна працювати без підзарядки протягом двох днів, а заряджається за 35 хвилин за допомогою співпроцесора SUPERVOOC S.
- Ціни на OnePlus 13 від 4 тис 499 юанів за версію 12 + 256 ГБ. Глобальна прем'єра новинки очікується в січні 2025 року.
Що відомо про перший топовий флагман від OnePlus
Зазначається, що OnePlus 13 оснащений найбільш передовими розробками у сфері електронних пристроїв і цілком може вважатись найпотушнім смартфоном на ринку на даний момент.
Пристрій отримав 6,82-дюймовий BOE 8T LTPO-екраном і роздільною здатністю 2K+.
Частота оновлення складає 120 Гц, а максимальна яскравість 4 500 ніт.
Серед іншого дисплей OnePlus 13 першим серед інших смартфонів отримав оцінку А++ у рейтингу DisplayMate.
Його можна використовувати, не знімаючи рукавиць з рук, або ж, якщо на нього випадково потрапила рідина.
Смартфон отримав у бенчмарку AnTuTu — 3,18 млн балів за результатами тестування. Для порівняння, Snapdragon 8 Elite у Xiaomi 15 набирає 3,091 млн. балів у тих же бенчмарках.
На результати впливає наявність 24 ГБ оперативної пам’яті LPDDR5X.
Камера має базовий сенсор Sony LYT-808 роздільною здатністю 50 мегапікселів, зум-об'єктив на 50 мегапікселів і ширококутний об'єктив роздільною здатністю 50 мегапікселів. Фронтальний датчик 32-мегапіксельний.
Що відомо про ціни та дату релізу новинки від OnePlus
Розробники стверджують, що OnePlus 13 здатний працювати в автономному режимі не менше двох днів.
Живленням смартфона керує співпроцесор SUPERVOOC S: на повне підживлення йде 35 хвилин. Батарея підтримує зарядку за температури -20°C.
Телефон підтримує Wi-Fi 7, 5G, Bluetooth 5.4, NFC, USB Type-C 3.2 Gen1, передбачено захист від потрапляння вологи і пилу за стандартами IP68 і IP69.
Розблокування відбувається за допомогою ультразвукового сканера пальця. Модель виходить з оболонкою OxygenOS 15 на базі Android 15 з функціями ШІ.
На китайському ринку ціна на OnePlus 13 стартує від 4 тис 499 юанів (близько 27 тис грн) за версію 12 + 256 ГБ.
Ціна на версію 24 ГБ + 1 ТБ складає 5 тис 999 юанів (близько 34 тис грн).
Смартфон поки представлений тільки в Китаї, глобальна прем'єра очікується в січні 2025-го.
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