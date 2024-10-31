OnePlus представила самый мощный смартфон на рынке. Что о нем известно
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Технологии
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OnePlus представила самый мощный смартфон на рынке. Что о нем известно

OnePlus 13
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Источник:  PhoneArena

Китайский производитель смартфонов OnePlus выпустил свой первый топовый смартфон с передовым процессором Snapdragon 8 Elite.

Главные тезисы

  • Смартфон OnePlus 13 оснащен передовым процессором Snapdragon 8 Elite, экраном BOE 8T LTPO 6,82 дюйма с разрешением 2K+ и оценкой А++ в рейтинге DisplayMate.
  • Устройство получило рекордные результаты в бенчмарке AnTuTu, благодаря 24 ГБ оперативной памяти LPDDR5X и камере с сенсором Sony LYT-808 разрешением 50 мп.
  • OnePlus 13 обещает автономную работу не менее двух дней, быструю подзарядку за 35 минут, поддержку Wi-Fi 7, 5G, NFC, защиту от влаги по стандартам IP68 и IP69.
  • Цены на смартфон OnePlus 13 в Китае стартуют от 4 тыс. 499 юаней за версию 12+256 ГБ, а версия 24 ГБ + 1 ТБ стоит 5 тыс. 999 юаней. Глобальный релиз ожидается в январе 2025 года.
  • OnePlus 13 работает на оболочке OxygenOS 15 на базе Android 15 с функциями ИИ, имеет ультразвуковой сканер пальца для разблокировки и множество современных технологий.

Что известно о первом топовом флагмане от OnePlus

Отмечается, что OnePlus 13 оснащен самыми передовыми разработками в сфере электронных устройств и вполне может считаться самым потушным смартфоном на рынке на данный момент.

Устройство получило 6,82-дюймовый BOE 8T LTPO-экраном и разрешением 2K+.

Частота обновления составляет 120 Гц, а максимальная яркость 4500 нит.

Среди прочего, дисплей OnePlus 13 первым среди других смартфонов получил оценку А++ в рейтинге DisplayMate.

Его можно использовать, не снимая рукавиц с рук, или, если на него случайно попала жидкость.

OnePlus 13 называют самым мощным смартфоном на рынке
OnePlus 13

Смартфон получил в бенчмарке AnTuTu — 3,18 млн баллов по результатам тестирования. Для сравнения, Snapdragon 8 Elite у Xiaomi 15 набирает 3,091 млн. баллов в тех же бенчмарках.

На результаты оказывает влияние наличие 24 ГБ оперативной памяти LPDDR5X.

Камера имеет базовый сенсор Sony LYT-808 разрешением 50 мегапикселей, зум-объектив на 50 мегапикселей и широкоугольный объектив разрешением 50 мегапикселей. Фронтальный датчик 32-мегапиксельный.

Что известно о ценах и дате релиза новинки от OnePlus

Разработчики утверждают, что OnePlus 13 способен работать в автономном режиме не менее двух дней.

Питанием смартфона управляет сопроцессор SUPERVOOC S: на полную подпитку уходит 35 минут.

Телефон поддерживает Wi-Fi 7, 5G, Bluetooth 5.4, NFC, USB Type-C 3.2 Gen1, предусмотрена защита от попадания влаги и пыли по стандартам IP68 и IP69.

Разблокировка происходит с помощью ультразвукового сканера пальца. Модель выходит с оболочкой OxygenOS 15 на базе Android 15 с функциями ИИ.

На китайском рынке цена на OnePlus 13 стартует от 4 тыс 499 юаней (около 27 тыс грн) за версию 12+256 ГБ.

Цена на версию 24 ГБ + 1 ТБ составляет 5 тыс. 999 юаней (около 34 тыс. грн).

Смартфон пока представлен только в Китае, глобальная премьера ожидается в январе 2025 года.


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