Что известно об обновленной модели ШИ Gauss2

Модель состоит из трех ключевых модулей, в частности, Gauss Language, которая выполняет функции перевода и генерации текста.

Gauss Code генерирует код, а Gauss Image отвечает за генерацию изображений.

В настоящее время генеративный ИИ Gauss используется разработчиками компании.

Презентация Gauss2

Gauss также развернут в колл-центрах Samsung, где он суммирует и классифицирует звонки. Еще одно применение — Samsung Gauss Portal — разговорный ИИ.

Gauss2 доступен в трех версиях: Compact, Balanced и Supreme. Compact — самая маленькая модель, оптимизированная для смартфонов. Balanced обеспечивает лучшую производительность, сочетая скорость, эффективность и генерацию. Supreme, построенный на базе Balanced, использует подход Mixture of Experts, применяя несколько специализированных моделей для разных задач.

Различные версии Gauss поддерживают от 9 до 14 языков, а также несколько языков программирования.

По словам представителей Samsung, модели Balanced и Supreme имеют эффективность на уровне передовых конкурентов, а в некоторых аспектах превосходят аналогичные разработки.

Кроме этого в компании уверяют, что их модели работают в 1,5-3 раза быстрее всех остальных.

Что известно о поддержке украинского языка ШИ Gemini от Google

Google добавил своему ШИ Gemini Live пакет поддержки с более чем 40 новыми языками, среди которых и украинский.

Gemini Live теперь способен поддерживать разговор на двух языках на одном устройстве.

Для установки украинского необходимо: