Компания Samsung представила обновленную версию генеративного искусственного интеллекта Gauss2.
Главные тезисы
- Samsung представила обновленную версию генеративного искусственного интеллекта Gauss2 с тремя модулями: Gauss Language, Gauss Code и Gauss Image.
- Модели Balanced и Supreme Gauss2 обладают высокой эффективностью и скоростью работы, превосходя конкурентов на 1,5-3 раза.
- ИИ Gauss2 применяется в колл-центрах Samsung для классификации звонков и имеет разговорный искусственный интеллект Samsung Gauss Portal.
- Gauss2 доступен в трех версиях: Compact, Balanced и Supreme, поддерживающих от 9 до 14 языков и несколько языков программирования.
- Samsung Gauss2 предоставляет возможность разработчикам использовать генеративный искусственный интеллект для создания и оптимизации текста, кода и изображений.
Что известно об обновленной модели ШИ Gauss2
Модель состоит из трех ключевых модулей, в частности, Gauss Language, которая выполняет функции перевода и генерации текста.
Gauss Code генерирует код, а Gauss Image отвечает за генерацию изображений.
В настоящее время генеративный ИИ Gauss используется разработчиками компании.
Gauss также развернут в колл-центрах Samsung, где он суммирует и классифицирует звонки. Еще одно применение — Samsung Gauss Portal — разговорный ИИ.
Gauss2 доступен в трех версиях: Compact, Balanced и Supreme. Compact — самая маленькая модель, оптимизированная для смартфонов. Balanced обеспечивает лучшую производительность, сочетая скорость, эффективность и генерацию. Supreme, построенный на базе Balanced, использует подход Mixture of Experts, применяя несколько специализированных моделей для разных задач.
Различные версии Gauss поддерживают от 9 до 14 языков, а также несколько языков программирования.
По словам представителей Samsung, модели Balanced и Supreme имеют эффективность на уровне передовых конкурентов, а в некоторых аспектах превосходят аналогичные разработки.
Кроме этого в компании уверяют, что их модели работают в 1,5-3 раза быстрее всех остальных.
Что известно о поддержке украинского языка ШИ Gemini от Google
Google добавил своему ШИ Gemini Live пакет поддержки с более чем 40 новыми языками, среди которых и украинский.
Gemini Live теперь способен поддерживать разговор на двух языках на одном устройстве.
Для установки украинского необходимо:
Открыть приложение Google на телефоне или планшете Android и коснуться фото профиля в верхней части;
Перейти к настройке Gemini — Языки;
Выбрать украинский или любой другой язык, который будет поддерживать Gemini.
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