Samsung выпустила новую версию ИИ Gauss
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Технологии
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Samsung выпустила новую версию ИИ Gauss

Samsung
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Источник:  online.ua

Компания Samsung представила обновленную версию генеративного искусственного интеллекта Gauss2.

Главные тезисы

  • Samsung представила обновленную версию генеративного искусственного интеллекта Gauss2 с тремя модулями: Gauss Language, Gauss Code и Gauss Image.
  • Модели Balanced и Supreme Gauss2 обладают высокой эффективностью и скоростью работы, превосходя конкурентов на 1,5-3 раза.
  • ИИ Gauss2 применяется в колл-центрах Samsung для классификации звонков и имеет разговорный искусственный интеллект Samsung Gauss Portal.
  • Gauss2 доступен в трех версиях: Compact, Balanced и Supreme, поддерживающих от 9 до 14 языков и несколько языков программирования.
  • Samsung Gauss2 предоставляет возможность разработчикам использовать генеративный искусственный интеллект для создания и оптимизации текста, кода и изображений.

Что известно об обновленной модели ШИ Gauss2

Модель состоит из трех ключевых модулей, в частности, Gauss Language, которая выполняет функции перевода и генерации текста.

Gauss Code генерирует код, а Gauss Image отвечает за генерацию изображений.

В настоящее время генеративный ИИ Gauss используется разработчиками компании.

Samsung представила обновленную версию собственного ИИ Gauss2
Презентация Gauss2

Gauss также развернут в колл-центрах Samsung, где он суммирует и классифицирует звонки. Еще одно применение — Samsung Gauss Portal — разговорный ИИ.

Gauss2 доступен в трех версиях: Compact, Balanced и Supreme. Compact — самая маленькая модель, оптимизированная для смартфонов. Balanced обеспечивает лучшую производительность, сочетая скорость, эффективность и генерацию. Supreme, построенный на базе Balanced, использует подход Mixture of Experts, применяя несколько специализированных моделей для разных задач.

Различные версии Gauss поддерживают от 9 до 14 языков, а также несколько языков программирования.

По словам представителей Samsung, модели Balanced и Supreme имеют эффективность на уровне передовых конкурентов, а в некоторых аспектах превосходят аналогичные разработки.

Кроме этого в компании уверяют, что их модели работают в 1,5-3 раза быстрее всех остальных.

Что известно о поддержке украинского языка ШИ Gemini от Google

Google добавил своему ШИ Gemini Live пакет поддержки с более чем 40 новыми языками, среди которых и украинский.

Gemini Live теперь способен поддерживать разговор на двух языках на одном устройстве.

Для установки украинского необходимо:

  • Открыть приложение Google на телефоне или планшете Android и коснуться фото профиля в верхней части;

  • Перейти к настройке Gemini — Языки;

  • Выбрать украинский или любой другой язык, который будет поддерживать Gemini.

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