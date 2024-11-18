Американская компания Allen Control Systems по заказу Пентагона разрабатывает свою автономную систему ведения огня под руководством искусственного интеллекта "Bullfrog".

Что известно о возможностях автономной системы ведения огня "Bullfrog"

Этот автономный пулемет под руководством ИИ способен сбивать небольшие БПЛА с помощью собственного "компьютерного зрения".

Впервые реальные боевые испытания новой системы прошли в начале 2024 г. в рамках мероприятия.

Пулемет устанавливается в кузове обычного пикапа и с легкостью сбивает дроны.

По словам разработчиков, на создание этой системы их вдохновила развязанная Россией преступная война против Украины.

Во время российского вторжения в Украину мы видели распространение беспилотников с обеих сторон конфликта, и мы читали в разных СМИ, что украинцы стреляли по ним из АК-47 в воздух. Мы подумали: "Это хорошая задача для робототехники. Трудно попасть в летящее так быстро, но робот может это сделать благодаря современному компьютерному зрению и алгоритмам управления искусственного интеллекта, — отметил соучредитель и генеральный директор ACS Стив Симони. Поделиться

Что известно о новейшем американском роботизированном пулемете

По его словам, ключевой целью было полностью исключить человека из механизма управления этой системой, учитывая способность быстрого перемещения современных дронов.

Система Bullfrog от ACS является частью гораздо более широкой тенденции. Американские военные испытывают целый ряд дистанционно управляемых и полуавтономных систем вооружения для уничтожения вражеских беспилотников в небе.

Компания утверждает, что установка Bullfrog невероятно дешева в использовании, особенно по сравнению с гораздо более сложными и более дорогими лазерными или микроволновыми системами вооружения.

Пока люди все еще должны давать ей разрешение, прежде чем открыть огонь. Это связано с тем, что существует строгая политика по использованию летального автономного оружия. Однако ACS стремится заверить военных, что она технически способна полностью автономной работы, то есть самостоятельно фиксировать цели и принимать решения об их уничтожении.