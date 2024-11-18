Американская компания Allen Control Systems по заказу Пентагона разрабатывает свою автономную систему ведения огня под руководством искусственного интеллекта "Bullfrog".
Главные тезисы
- Автономная система ведения огня Bullfrog разрабатывается в США и способна сбивать небольшие беспилотники с помощью искусственного интеллекта и компьютерного зрения.
- Разработка автономной системы ведения огня Bullfrog вдохновлена использованием дронов в военных конфликтах, включая российскую войну в Украине.
- Военные успешно тестируют различные автономные системы, утверждая относительную дешевизну и высокую эффективность системы Bullfrog в уничтожении вражеских беспилотников.
- Система Bullfrog от ACS представляет собой часть широкой тенденции разработки дистанционно управляемых и автономных систем вооружения для борьбы с современными дронами.
- В будущем система Bullfrog сможет работать полностью автономно, фиксируя цели и принимая решения об их уничтожении без необходимости разрешения от человека.
Что известно о возможностях автономной системы ведения огня "Bullfrog"
Этот автономный пулемет под руководством ИИ способен сбивать небольшие БПЛА с помощью собственного "компьютерного зрения".
Впервые реальные боевые испытания новой системы прошли в начале 2024 г. в рамках мероприятия.
Пулемет устанавливается в кузове обычного пикапа и с легкостью сбивает дроны.
По словам разработчиков, на создание этой системы их вдохновила развязанная Россией преступная война против Украины.
Что известно о новейшем американском роботизированном пулемете
По его словам, ключевой целью было полностью исключить человека из механизма управления этой системой, учитывая способность быстрого перемещения современных дронов.
Система Bullfrog от ACS является частью гораздо более широкой тенденции. Американские военные испытывают целый ряд дистанционно управляемых и полуавтономных систем вооружения для уничтожения вражеских беспилотников в небе.
Компания утверждает, что установка Bullfrog невероятно дешева в использовании, особенно по сравнению с гораздо более сложными и более дорогими лазерными или микроволновыми системами вооружения.
Пока люди все еще должны давать ей разрешение, прежде чем открыть огонь. Это связано с тем, что существует строгая политика по использованию летального автономного оружия. Однако ACS стремится заверить военных, что она технически способна полностью автономной работы, то есть самостоятельно фиксировать цели и принимать решения об их уничтожении.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Технологии
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-