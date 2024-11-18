Що відомо про можливості автономної системи ведення вогню "Bullfrog"

Це автономний кулемет під керівництвом ШІ здатний збивати невеликі БпЛА за допомогою власного “комп’ютерного зору”.

Вперше реальні бойові випробування нової системи пройшли на початку 2024 року у рамках заходу.

Кулемет встановлюється у кузові звичайного пікапа і з легкістю збиває дрони.

За словами розробників, на створення цієї системи їх надихнула розв’язана Росією злочинна війна проти України.

Під час російського вторгнення в Україну ми бачили поширення безпілотників по обидва боки конфлікту, і ми читали в різних ЗМІ, що українці стріляли по них з АК-47 в повітря. Ми подумали: "Це хороше завдання для робототехніки. Важко влучити в щось, що летить так швидко, але робот може це зробити завдяки сучасному комп'ютерному зору та алгоритмам управління штучного інтелекту, — зазначив співзасновник і генеральний директор ACS Стів Сімоні. Поширити

Що відомо про новітній американський роботизований кулемет

За його словами, ключовою метою було повністю виключити людину з механізму управління цією системою з огляду на здатність швидкого переміщення сучасних дронів.

Система Bullfrog від ACS є частиною набагато ширшої тенденції. Американські військові випробовують цілу низку дистанційно керованих і напівавтономних систем озброєння для знищення ворожих безпілотників у небі.

Компанія стверджує, що установка Bullfrog неймовірно дешева у використанні, особливо в порівнянні з набагато складнішими й дорожчими лазерними або мікрохвильовими системами озброєння.

Поки що люди все ще повинні давати їй дозвіл, перш ніж відкрити вогонь. Це пов'язано з тим, що існує сувора політика щодо використання летальної автономної зброї. Однак ACS прагне запевнити військових, що вона технічно здатна до повністю автономної роботи, тобто самостійно фіксувати цілі й приймати рішення про їхнє знищення.