Американська компанія Allen Control Systems за замовленням Пентагону розробляє власну автономну систему ведення вогню під керівництвом штучного інтелекту "Bullfrog".
Головні тези:
- Американська компанія Allen Control Systems розробляє автономну систему ведення вогню з штучним інтелектом під назвою Bullfrog.
- Система Bullfrog встановлена у кулеметі, який здатний збивати невеликі БпЛА з використанням власного комп'ютерного зору.
- Розробники були надихнуті російською війною в Україні та прагнули повністю виключити людину з управління системою для швидкого реагування на сучасні дрони.
- ACS запевняє, що система Bullfrog є недорогою у використанні порівняно з іншими системами ураження безпілотників.
- Поки що автономна зброя вимагає дозволу від людини для відкриття вогню, проте ACS вказує на можливість повної автономності системи у майбутньому.
Що відомо про можливості автономної системи ведення вогню "Bullfrog"
Це автономний кулемет під керівництвом ШІ здатний збивати невеликі БпЛА за допомогою власного “комп’ютерного зору”.
Вперше реальні бойові випробування нової системи пройшли на початку 2024 року у рамках заходу.
Кулемет встановлюється у кузові звичайного пікапа і з легкістю збиває дрони.
За словами розробників, на створення цієї системи їх надихнула розв’язана Росією злочинна війна проти України.
Що відомо про новітній американський роботизований кулемет
За його словами, ключовою метою було повністю виключити людину з механізму управління цією системою з огляду на здатність швидкого переміщення сучасних дронів.
Система Bullfrog від ACS є частиною набагато ширшої тенденції. Американські військові випробовують цілу низку дистанційно керованих і напівавтономних систем озброєння для знищення ворожих безпілотників у небі.
Компанія стверджує, що установка Bullfrog неймовірно дешева у використанні, особливо в порівнянні з набагато складнішими й дорожчими лазерними або мікрохвильовими системами озброєння.
Поки що люди все ще повинні давати їй дозвіл, перш ніж відкрити вогонь. Це пов'язано з тим, що існує сувора політика щодо використання летальної автономної зброї. Однак ACS прагне запевнити військових, що вона технічно здатна до повністю автономної роботи, тобто самостійно фіксувати цілі й приймати рішення про їхнє знищення.
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