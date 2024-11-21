Google добавил своему ИИ Gemini Live пакет поддержки с более чем 40 новыми языками, среди которых и украинский.

ИИ Gemini теперь владеет украинским

Gemini Live теперь способен поддерживать разговор на двух языках на одном устройстве.

Для установки украинского необходимо:

Открыть приложение Google на телефоне или планшете Android и коснуться фото профиля в верхней части;

Перейти к настройке Gemini — Языки;

Выбрать украинский или любой другой язык, который будет поддерживать Gemini.

ИИ Gemini от Google

Google постепенно добавляет поддержку новых языковых пакетов Gemini Live.

В настоящее время украинский язык доступен только пользователям Android. В устройствах с iOS поддержка появится "в ближайшие недели".

Что известно о разработке Google своего ИИ

Компания Alphabet's, являющаяся владельцем Google, активно работает над разработкой технологии искусственного интеллекта, которая будет уметь управлять компьютерами.

Целью компании Google является продемонстрировать продукт под кодовым названием Project Jarvis.

Anthropic и Google пытаются продвинуть концепцию на шаг дальше с помощью программного обеспечения, взаимодействующего непосредственно с компьютером или браузером человека.

Обновленная модель искусственного интеллекта под названием Gemini 1.5 Pro стала доступна 15 февраля. Google и ее конкуренты потратили миллиарды на расширение возможностей генеративного ИИ и стремятся привлечь корпоративных клиентов, чтобы показать, что их инвестиции окупаются.

Среднеразмерная версия новой модели AI, Gemini 1.5 Pro, работает на уровне, подобном большей модели Gemini 1.0 Ultra.

По данным Google, Gemini 1.5 может обрабатывать гораздо больше данных, чем последние модели искусственного интеллекта от OpenAI и Anthropic. Например, разработчики могут использовать Gemini 1.5 Pro для обработки видео продолжительностью до часа, обрабатывать 11 часов аудио и более 700 тысяч слов в документе.