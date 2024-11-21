ШІ Gemini від Google тепер володіє українською мовою
Категорія
Технології
Дата публікації

ШІ Gemini від Google тепер володіє українською мовою

ШІ Gemini Live
Джерело:  Google

Google додав своєму ШІ Gemini Live пакет підтримки з понад 40 новими мовами, серед яких і українська. 

Головні тези:

  • ШІ Gemini від Google отримав пакет підтримки з українською мовою, що дозволяє користувачам спілкуватися двома мовами на одному пристрої.
  • Щоб встановити українську мову у ШІ Gemini, потрібно здійснити кілька простих кроків у додатку Google на Android-пристрої.
  • Google продовжує додавати підтримку нових мов для Gemini Live, плануючи надати цю можливість і користувачам iOS.

ШІ Gemini тепер володіє українською

Зазначається, що Gemini Live тепер здатен підтримувати розмову двома мовами на одному пристрої.

Для встановлення української необхідно:

  • Відкрити додаток Google на телефоні чи планшеті Android і торкнутись фото профілю у верхній частині;

  • Перейти до налаштування Gemini — Мови;

  • Вибрати українську або будь-яку іншу мову, яку підтримуватиме Gemini.

ШІ від Google отримав пакет підтримки з українською мовою
ШІ Gemini від Google

Google поступово додає підтримку нових мовних пакетів для Gemini Live.

Наразі українська мова доступна лише користувачам Android. У пристроях з iOS підтримка з’явиться “найближчими тижнями”.

Що відомо про розробку Google свого ШІ

Компанія Alphabet's, яка є власником Google, наразі активно працює над розробкою технології штучного інтелекту, яка буде вміти керувати компʼютерами.

Команда Google має на меті продемонструвати продукт під кодовою назвою Project Jarvis.

Anthropic і Google намагаються просунути концепцію на крок далі за допомогою програмного забезпечення, яке взаємодіє безпосередньо з комп'ютером або браузером людини.

Оновлена ​​модель штучного інтелекту під назвою Gemini 1.5 Pro стала доступна 15 лютого. Google та її конкуренти витратили мільярди на розширення можливостей генеративного ШІ та прагнуть залучити корпоративних клієнтів, щоб показати, що їхні інвестиції окупаються.

Середньорозмірна версія нової моделі AI, Gemini 1.5 Pro, працює на рівні, подібному до більшої моделі Gemini 1.0 Ultra.

За даними Google, Gemini 1.5 може обробляти набагато більше даних, ніж останні моделі штучного інтелекту від OpenAI і Anthropic. Наприклад, розробники можуть використовувати Gemini 1.5 Pro для обробки відео тривалістю до години, обробляти 11 годин аудіо та понад 700 тис слів у документі.

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