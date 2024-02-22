Google призупинив роботу генератора зображень Gemini — відома причина
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Google призупинив роботу генератора зображень Gemini — відома причина

Google
Джерело:  CNBC

Компанія Google призупиняє роботу генератора зображень за допомогою штучного інтелекту Gemini, після того, як він створив неточні історичні фотографії.

Чому роботу Gemini призупиняють

Користувачі в соціальних мережах скаржилися, що інструмент штучного інтелекту генерує зображення історичних діячів, як-от батьків-засновників США, як кольорових людей, що є неправдою.

Google заявив, що призупинить функцію Gemini для створення зображень людей і незабаром перевипустить «покращену» версію.

Інструмент для створення зображень був запущений на початку лютого через Gemini, яка раніше називалася Bard.

Проблеми виникли на тлі намагань Google наздогнати OpenAI, який підтримує Microsoft.

Open AI запустив нову функцію

Open AI минулого тижня запустив Sora, свою нову генеративну модель ШІ, яка здатна створювати відео з текстових підказок користувачів.

Sora працює подібно до інструменту штучного інтелекту OpenAI для створення зображень DALL-E. Користувач вводить потрібну сцену, і Sora поверне відеокліп високої чіткості. Sora також може створювати відеокліпи на основі нерухомих зображень, розширювати наявні відео або заповнювати відсутні кадри.

Відео, створені штучним інтелектом, створюють ще одну перешкоду для платформ, стурбованих дезінформацією, особливо враховуючи важливі вибори по всьому світу цього року.

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