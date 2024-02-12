ШІ замість працівників. Техногіганти скоротили десятки тисяч робочих місць

Microsoft, Snap, eBay і PayPal масово звільняють персонал з початку січня 2024 року, бо роблять ставку на використання штучного інтелекту.

ШІ замінить робітників технокомпаній

Технологічні компанії з початку року у зв'язку зі ставкою на розвиток штучного інтелекту з початку року вже скоротили 34 тис співробітників.

Про це пише FT.

Зазначається, що компанії перерозподіляють ресурси, щоб інвестувати в нові сфери, такі як ШІ.

Microsoft, Snap, eBay і PayPal скоротили сотні і тисячі робочих місць з початку січня, свідчать дані сайту Layoffs.fyi, який відстежує відтік кадрів в індустрії.

Загалом цього року 138 технологічних компаній звільнили персонал.

Ці втрати менші, ніж на початку 2023 року, коли великі технологічні групи, зокрема Meta, Amazon та Microsoft, скоротили штати після бурхливого періоду надмірного інвестування під час пандемії. За даними Layoffs.fyi, у 2023 році в технологічному секторі було скорочено 263 тис робочих місць.

Аналітики кажуть, що остання хвиля звільнень свідчить про те, що компанії перерозподіляють свої ресурси, щоб інвестувати в нові сфери, такі як генеративний штучний інтелект, а також демонструють акціонерам, що вони продовжують приділяти увагу дисципліні витрат.

Технологічні компанії оцінювали свій штат і дійшли висновку, що звільнення триватимуть.

У нас купа мертвого дерева. І якби у нас була більш чітка організація, ми могли б зробити більше, – прокоментував аналітик Jefferies Брент Тілл.

За словами доцента кафедри менеджменту Колумбійської бізнес-школи Деніела Кеума, компанії переоцінюють пріоритетні напрямки для інвестицій і скорочують посади в дорогих, але непрофільних підрозділах, як, наприклад, стримінгова платформа Twitch компанії Amazon, яка цього року втратила сотні робочих місць.

Ми повинні стати більш ефективними, депріоритизувавши деякі з існуючих речей, але ми також повинні інвестувати в деякі нові, – заявив цього місяця генеральний директор Spotify Деніел Ек. Поширити

Уряди тестуватимуть нові моделі ШІ

Ілон Маск попередив, що з часом штучний інтелект може замінити всі людські робочі місця, тому передові компанії дозволять урядам вперше перевірити свої інструменти штучного інтелекту

Передові технологічні компанії, серед яких Meta, Google DeepMind і OpenAI, дозволили регуляторам тестувати свої новітні продукти штучного інтелекту (ШІ), перш ніж оприлюднити їх, що, на думку чиновників, сповільнить перегони в розробці систем, які можуть конкурувати з людьми за робочі місця.

Угоду про тестування підтримують ЄС і 10 країн, включаючи США, Британію, Японію, Францію та Німеччину. Серед провідних компаній штучного інтелекту, які погодилися на тестування, є Google, OpenAI, Amazon, Microsoft і Meta.

Прем'єр-міністр Британії Ріші Сунак оголосив про це 2 листопада після дводенного саміту в Блетчлі-парку, на якому експертна група, віцепрезидент США та високопоставлений урядовець Китаю, погодились, що ШІ становить серйозну небезпеку для людства, а Ілон Маск попередив, що ця технологія може зрештою замінити усі людські робочі місця.

Проте Сунак був змушений захищати добровільний характер угоди про тестування, оскільки його уряд відмовився запроваджувати законодавство для стримування розробки ШІ.