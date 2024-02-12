ИИ вместо сотрудников. Техногиганты сократили десятки тысяч рабочих мест

Microsoft, Snap, eBay и PayPal массово увольняют персонал с начала января 2024 года, потому что делают ставку на использование искусственного интеллекта.

ИИ заменит работников технокомпаний

Технологические компании с начала года в связи со ставкой на развитие искусственного интеллекта с начала года уже сократили 34 тыс сотрудников.

Об этом пишет FT .

Отмечается, что компании перераспределяют ресурсы для инвестирования в новые сферы, такие как ИИ.

Microsoft, Snap, eBay и PayPal сократили сотни и тысячи рабочих мест с начала января, свидетельствуют данные сайта Layoffs.fyi, отслеживающего отток кадров в индустрии.

Всего в этом году 138 технологических компаний уволили персонал.

Эти потери меньше, чем в начале 2023 г., когда крупные технологические группы, в частности Meta, Amazon и Microsoft, сократили штаты после бурного периода чрезмерного инвестирования во время пандемии. По данным Layoffs.fyi, в 2023 году в технологическом секторе было сокращено 263 тыс рабочих мест.

Аналитики говорят, что последняя волна увольнений свидетельствует о том, что компании перераспределяют свои ресурсы, чтобы инвестировать в новые сферы, такие как генеративный искусственный интеллект, а также демонстрируют акционерам, что они продолжают уделять внимание дисциплине расходов.

Технологические компании оценивали свой штат и пришли к выводу, что увольнения будут продолжены.

У нас куча мертвого дерева. И будь у нас более четкая организация, мы могли бы сделать больше, – прокомментировал аналитик Jefferies Брент Тилл.

По словам доцента кафедры менеджмента Колумбийской бизнес-школы Дэниела Кеума, компании переоценивают приоритетные направления для инвестиций и сокращают должности в дорогих, но непрофильных подразделениях, как, например, стриминговая платформа Twitch компании Amazon, потерявшая в этом году сотни рабочих мест.

Мы должны стать более эффективными, деприоритизировав некоторые из существующих вещей, но мы также должны инвестировать в некоторые новые, – заявил в этом месяце генеральный директор Spotify Дэниел Эк. Поделиться

Правительства будут тестировать новые модели ИИ

Илон Маск предупредил, что со временем искусственный интеллект может заменить все человеческие рабочие места, поэтому передовые компании позволят правительствам впервые проверить свои инструменты искусственного интеллекта.

Передовые технологические компании, среди которых Meta, Google DeepMind и OpenAI, позволили регуляторам тестировать свои новейшие продукты искусственного интеллекта (ИИ), прежде чем обнародовать их, что, по мнению чиновников, замедлит гонку в разработке систем, которые могут конкурировать с людьми за рабочие места .

Соглашение о тестировании поддерживают ЕС и 10 стран, включая США, Британию, Японию, Францию и Германию. Среди ведущих компаний искусственного интеллекта, согласившихся на тестирование, есть Google, OpenAI, Amazon, Microsoft и Meta.

Премьер-министр Британии Риши Сунак объявил об этом 2 ноября после двухдневного саммита в Блетчли-парке, на котором экспертная группа, вице-президент США и высокопоставленный чиновник Китая, согласились, что ИИ представляет серьезную опасность для человечества, а Илон Маск предупредил, что эта технология может заменить все человеческие рабочие места.

Однако Сунак был вынужден защищать добровольный характер соглашения о тестировании, поскольку его правительство отказалось вводить законодательство для сдерживания разработки ИИ.