Аналізує PDF-документи. Adobe представила нового ШІ-помічника

AI Assistant працює на базі моделей ШІ та машинного навчання, що є основою Acrobat Liquid Mode — технології, яка підтримує зчитування PDF-файлів на смартфонах.

Adobe розробила нового ШІ-помічника

Компанія Adobe представила помічника AI Assistant, який може аналізувати PDF-файли. Він працює на базі штучного інтелекту.

Про це йдеться на сайті Adobe.

За словами компанії, такий помічник здатен із довгих текстових документів швидко генерувати ідеї та підбивати підсумки, він відповідає на запитання, а також форматує інформацію, аби використовувати її в електронних листах, звітах та презентаціях.

Зазначено, що AI Assistant працює на базі моделей ШІ та машинного навчання, що є основою Acrobat Liquid Mode — технології, яка підтримує зчитування PDF-файлів на смартфонах.

Відомо, що англомовну бета-версію Adobe користувачі Acrobat Individual, Pro, Teams та пробної версії Acrobat Pro зможуть випробувати від 20 лютого. "Найближчими днями й тижнями" у Reader з’являться інші функції AI Assistant, а згодом у помічник будуть додані інші мови.

Символ для позначення ШІ-зображень

Adobe називає символ «піктограмою прозорості», його можна додати за допомогою платформ Adobe для редагування фотографій і відео, таких як Photoshop або Premiere, і, зрештою, через генератор зображень Bing від Microsoft.

Його буде додано до метаданих зображень, відео та PDF-файлів, щоб користувачі знали, хто є власником і автором даних.

Коли глядачі будуть переглядати фотографію в Інтернеті, вони можуть навести курсор на позначку. Поширити

Тоді відкриється спадне меню з інформацією про власника, інструмент штучного інтелекту, використаний для створення, та інші відомості про створення медіа.

Adobe розробила символ разом з іншими компаніями в рамках Коаліції за походження та автентичність вмісту (C2PA).

Ця група прагне створити технічні стандарти для сертифікації джерела та походження контенту.