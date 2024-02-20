Анализ PDF-документов. Adobe представила нового ИИ-помощника
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Технологии
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Анализ PDF-документов. Adobe представила нового ИИ-помощника

Adobe
ИИ
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AI Assistant работает на базе моделей ИИ и машинного обучения, которые являются основой Acrobat Liquid Mode – технологии, поддерживающей считывание PDF-файлов на смартфонах.

Adobe разработала нового ИИ-помощника

Компания Adobe представила ассистента AI Assistant, который может анализировать PDF-файлы. Он работает на основе искусственного интеллекта.

Об этом говорится на сайте Adobe .

По словам компании, такой помощник способен из длинных текстовых документов быстро генерировать идеи и подводить итоги, отвечает на вопросы, а также форматирует информацию, чтобы использовать ее в электронных письмах, отчетах и презентациях.

Отмечено, что AI Assistant работает на базе моделей ИИ и машинного обучения, являющихся основой Acrobat Liquid Mode — технологии, поддерживающей считывание PDF-файлов на смартфонах.

Известно, что англоязычную бета-версию Adobe пользователи Acrobat Individual, Pro, Teams и пробной версии Acrobat Pro смогут попробовать с 20 февраля. "В ближайшие дни и недели" у Reader появятся другие функции AI Assistant, а впоследствии в помощник будут добавлены другие языки.

Символ для обозначения ИИ

Adobe называет символ «значок прозрачности», его можно добавить с помощью платформ Adobe для редактирования фотографий и видео, таких как Photoshop или Premiere, и, в конце концов, через генератор изображений Bing от Microsoft.

Он будет добавлен в метаданные изображения, видео и PDF-файлы, чтобы пользователи знали, кто является владельцем и автором данных.

Когда зрители будут просматривать фотографию в Интернете, они могут навести курсор на отметку.

Тогда откроется раскрывающееся меню с информацией о владельце, инструменте искусственного интеллекта, использованном для создания, и другие сведения о создании медиа.

Adobe разработала символ вместе с другими компаниями в рамках Коалиции за происхождение и подлинность содержимого (C2PA).

Эта группа стремится к созданию технических стандартов для сертификации источника и происхождения контента.

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