Анализ PDF-документов. Adobe представила нового ИИ-помощника

AI Assistant работает на базе моделей ИИ и машинного обучения, которые являются основой Acrobat Liquid Mode – технологии, поддерживающей считывание PDF-файлов на смартфонах.
Adobe разработала нового ИИ-помощника
Компания Adobe представила ассистента AI Assistant, который может анализировать PDF-файлы. Он работает на основе искусственного интеллекта.
Об этом говорится на сайте Adobe .
По словам компании, такой помощник способен из длинных текстовых документов быстро генерировать идеи и подводить итоги, отвечает на вопросы, а также форматирует информацию, чтобы использовать ее в электронных письмах, отчетах и презентациях.
Отмечено, что AI Assistant работает на базе моделей ИИ и машинного обучения, являющихся основой Acrobat Liquid Mode — технологии, поддерживающей считывание PDF-файлов на смартфонах.
Известно, что англоязычную бета-версию Adobe пользователи Acrobat Individual, Pro, Teams и пробной версии Acrobat Pro смогут попробовать с 20 февраля. "В ближайшие дни и недели" у Reader появятся другие функции AI Assistant, а впоследствии в помощник будут добавлены другие языки.
Символ для обозначения ИИ
Adobe называет символ «значок прозрачности», его можно добавить с помощью платформ Adobe для редактирования фотографий и видео, таких как Photoshop или Premiere, и, в конце концов, через генератор изображений Bing от Microsoft.
Он будет добавлен в метаданные изображения, видео и PDF-файлы, чтобы пользователи знали, кто является владельцем и автором данных.
Тогда откроется раскрывающееся меню с информацией о владельце, инструменте искусственного интеллекта, использованном для создания, и другие сведения о создании медиа.
Adobe разработала символ вместе с другими компаниями в рамках Коалиции за происхождение и подлинность содержимого (C2PA).
Эта группа стремится к созданию технических стандартов для сертификации источника и происхождения контента.
Больше по теме
- Категория
- Технологии
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Технологии
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Технологии
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-