Adobe представила революционное платье, которое может менять узоры и цвет — видео

Платье под названием Project Primrose может изменять узоры и цвет. Это позволяет пользователю отображать узоры и изображения на своем теле как на программируемом экране.
Adobe представила цифровое платье
Разработчик программного обеспечения Adobe продемонстрировал цифровое интерактивное платье под названием Project Primrose на Adobe MAX 2023 в Лос-Анджелесе.
Ученая Кристин Дирк, разработавшая платье, представила и смоделировала одежду на сцене, назвав ее «цифровым платьем, оживляющим ткань».
Дирк продемонстрировала интерактивное платье без бретелей до колен со множеством маленьких чешуевидных дисплеев.
Платье может менять цвет с кремового на металлически серебристый.
Также платье может образовывать узоры, от полосок до ромбов.
Дирк сама сшила платье и рассказала, что его дизайн также можно анимировать, активируя подвижный узор, вызвавший восхищение у толпы.
Кроме кнопки, которая активирует изменения платья, она также имеет режим без кнопок, который полагается на встроенные датчики.
Технология, лежащая в основе интерактивного платья, – «модули отражающего светорассеивателя для неизлучающих гибких систем отображения».
Она была предварительно представлена в прошлом году в меньшем масштабе — на полотне и сумочке, но она все еще находится на начальной стадии.
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