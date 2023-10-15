Adobe представила революционное платье, которое может менять узоры и цвет — видео

Платье под названием Project Primrose может изменять узоры и цвет. Это позволяет пользователю отображать узоры и изображения на своем теле как на программируемом экране.

Adobe представила цифровое платье

Разработчик программного обеспечения Adobe продемонстрировал цифровое интерактивное платье под названием Project Primrose на Adobe MAX 2023 в Лос-Анджелесе.

Ученая Кристин Дирк, разработавшая платье, представила и смоделировала одежду на сцене, назвав ее «цифровым платьем, оживляющим ткань».

Мода не обязательно должна быть статической, она может быть динамичной и даже интерактивной. Поделиться

Дирк продемонстрировала интерактивное платье без бретелей до колен со множеством маленьких чешуевидных дисплеев.

Платье может менять цвет с кремового на металлически серебристый.

Также платье может образовывать узоры, от полосок до ромбов.

Okay, WHAT? #ProjectPrimrose literally made us gasp out loud. 😳 In the running for best Sneak at #AdobeMAX. Which version of this interactive dress is your favorite? https://t.co/l8Y0bahPUh pic.twitter.com/QC65bWJ5s2 — Adobe (@Adobe) October 12, 2023

Дирк сама сшила платье и рассказала, что его дизайн также можно анимировать, активируя подвижный узор, вызвавший восхищение у толпы.

Кроме кнопки, которая активирует изменения платья, она также имеет режим без кнопок, который полагается на встроенные датчики.

Технология, лежащая в основе интерактивного платья, – «модули отражающего светорассеивателя для неизлучающих гибких систем отображения».

Она была предварительно представлена ​​в прошлом году в меньшем масштабе — на полотне и сумочке, но она все еще находится на начальной стадии.