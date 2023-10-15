Adobe представила революційну сукню, яка може змінювати візерунки та колір — відео
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Технології
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Adobe представила революційну сукню, яка може змінювати візерунки та колір — відео

Project Primrose
Джерело:  People

Сукня під назвою Project Primrose може змінювати візерунки та колір. Це дозволяє користувачеві відображати візерунки та зображення на своєму тілі, як на програмованому екрані.

Adobe представила цифрову сукню

Розробник програмного забезпечення Adobe продемонстрував цифрову інтерактивну сукню під назвою Project Primrose на Adobe MAX 2023 у Лос-Анджелесі.

Науковиця Крістін Дірк, яка розробила сукню, представила та змоделювала одяг на сцені, назвавши його «цифровою сукнею, яка оживляє тканину».

Мода не обов’язково має бути статичною, вона може бути динамічною та навіть інтерактивною.

Дірк продемонструвала інтерактивну сукню без бретелей до колін із безліччю маленьких лускоподібних дисплеїв.

Сукня може змінювати колір з кремового на металево-сріблястий.

Також сукня може утворювати візерунки, від смужок до ромбів.

Дірк сама зшила сукню і розповіла, що її дизайн також можна анімувати, активуючи рухомий візерунок, який викликав захоплення у натовпу.

Окрім кнопки, яка активує зміни сукні, вона також має режим без кнопок, який покладається на вбудовані датчики.

Технологія, що лежить в основі інтерактивної сукні, — «модулі відбиваючого світлорозсіювача для невипромінювальних гнучких систем відображення».

Вона була попередньо представлена ​​Adobe минулого року в меншому масштабі — на полотні та сумочці, але вона все ще перебуває на початковій стадії.

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