Google приостановил работу генератора изображений Gemini — известна причина

Компания Google приостанавливает работу генератора изображений с помощью искусственного интеллекта Gemini после того, как он создал неточные исторические фотографии.

Почему работу Gemini приостанавливают

Пользователи в социальных сетях жаловались, что инструмент искусственного интеллекта генерирует изображения исторических деятелей, таких как родителей-основателей США, как неправды цветных людей.

Google заявил, что приостановит функцию Gemini для создания изображений людей и вскоре перевыпустит "улучшенную" версию.

We're already working to address recent issues with Gemini's image generation feature. While we do this, we're going to pause the image generation of people and will re-release an improved version soon. https://t.co/SLxYPGoqOZ — Google Communications (@Google_Comms) February 22, 2024

Инструмент для создания изображений был запущен в начале февраля через Gemini, ранее называвшуюся Bard.

Проблемы возникли на фоне попыток Google догнать OpenAI, поддерживаемый Microsoft.

Open AI запустил новую функцию

Open AI на прошлой неделе запустил Sora, свою новую генеративную модель ИИ, способную создавать видео из текстовых подсказок пользователей.

Sora работает подобно инструменту искусственного интеллекта OpenAI для создания изображений DALL-E. Пользователь вводит нужную сцену, и Sora вернет видеоклип высокой четкости. Sora также может создавать видеоклипы на основе неподвижных изображений, расширять существующие видео или заполнять недостающие кадры.

Видео, созданные искусственным интеллектом, создают еще одно препятствие для платформ, озабоченных дезинформацией, особенно учитывая важные выборы по всему миру в этом году.