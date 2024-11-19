Українська компанія ZIR System представила штучний інтелект для керування бойовими дронами, який самостійно визначає ворожі цілі і здійснює наведення на них.

Що відомо про створений в Україні ШІ для керування ударними БпЛА

Як зазначають розробники, навідміну від традиційних технологій комп’ютерного зору, ця система була спеціально навчена на відповідній базі даних і наразі здатна розрізняти 7 типів цілей.

Серед них, зокрема, піхота, автомобільний транспорт, мінівени, вантажівки, системи ППО, артилерія, танки і бронетехніка.

Розробники підкреслюють, що ШІ здатен виявляти ворожі об’єкти, заховані у лісосмугах. Систему з ШІ можна встановити на будь-який FPV дрон, включно з мультикоптерами, та навіть на літаки.

Ця система має власну камеру і підключається до пілотного контролера та штатного VTX.

Управління дроном здійснюється за допомогою пульта.

Наша система штучного інтелекту дозволяє не лише розпізнавати статичні цілі, а й здійснювати точне наведення на рухомі об’єкти з швидкістю до 60 км/год. Вона здатна одночасно відстежувати декілька цілей і вибирати пріоритетну для ураження, — підкреслюють розробники з ZIR System. Поширити

Що відомо про технічні характеристики системи

Дальність автоматичного виявлення і розпізнавання цілей варіюється від 150 до 800 метрів в залежності від типу об’єкта.

Максимальна дальність наведення становить близько 1 тис метрів.

така система коштує приблизно на 50 доларів дорожче за традиційні системи донаведення.

Наразі розробники працюють над збільшенням точності роботи системи, після чого будуть кодифікувати систему для можливості офіційної закупівлі виробу Міністерством оборони.