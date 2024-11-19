Українська компанія ZIR System представила штучний інтелект для керування бойовими дронами, який самостійно визначає ворожі цілі і здійснює наведення на них.
Головні тези:
- Розроблений українською компанією ZIR System штучний інтелект для керування бойовими дронами вміє розрізняти 7 типів цілей, включаючи піхоту, автомобілі, танки та інші об'єкти.
- Систему можна встановити на будь-які FPV дрони та літаки, вона має власну камеру та підключається до пілотного контролера.
- ШІ дозволяє виявляти ворожі об'єкти, приховані у лісосмугах, та наводитися на рухомі цілі зі швидкістю до 60 км/год.
- Дальність автоматичного виявлення і розпізнавання цілей коливається від 150 до 800 метрів, максимальна дальність наведення - близько 1 тис метрів.
- Система ZIR System коштує приблизно на 50 доларів дорожче за традиційні системи донаведення, але компанія розробник планує збільшити точність роботи для можливої закупівлі військовими структурами.
Що відомо про створений в Україні ШІ для керування ударними БпЛА
Як зазначають розробники, навідміну від традиційних технологій комп’ютерного зору, ця система була спеціально навчена на відповідній базі даних і наразі здатна розрізняти 7 типів цілей.
Серед них, зокрема, піхота, автомобільний транспорт, мінівени, вантажівки, системи ППО, артилерія, танки і бронетехніка.
Розробники підкреслюють, що ШІ здатен виявляти ворожі об’єкти, заховані у лісосмугах. Систему з ШІ можна встановити на будь-який FPV дрон, включно з мультикоптерами, та навіть на літаки.
Ця система має власну камеру і підключається до пілотного контролера та штатного VTX.
Управління дроном здійснюється за допомогою пульта.
Що відомо про технічні характеристики системи
Дальність автоматичного виявлення і розпізнавання цілей варіюється від 150 до 800 метрів в залежності від типу об’єкта.
Максимальна дальність наведення становить близько 1 тис метрів.
така система коштує приблизно на 50 доларів дорожче за традиційні системи донаведення.
Наразі розробники працюють над збільшенням точності роботи системи, після чого будуть кодифікувати систему для можливості офіційної закупівлі виробу Міністерством оборони.
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