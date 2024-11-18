Москву та ще кілька областей РФ масовано атакували дрони — відео

У ніч на 18 листопада майже 60 дронів атакували об'єкти на території Росії. Натомість росіяни заявили про нібито “збиття” усіх безпілотників.
Головні тези:
- Майже 60 дронів атакували об'єкти у Москві та областях РФ, викликаючи хвилю обурення.
- Мер Москви Сергій Собянін повідомив про відбиття атак безпілотників у Раменському та Павлово-Посадському округах.
- Згідно з місцевими ЗМІ, українські безпілотники були знищені російськими засобами ППО.
- Дрони атакували завод «Купол» в Іжевську, що виконує замовлення для міноборони РФ, спровокувавши обговорення в медіа.
- Завод «Купол» виробляє оборонне устаткування, включаючи ЗРК 'Тор' та інші компоненти, що є стратегічно важливими для Росії.
Росіяни поскаржилися на нову “бавовну”
Як заявив мер Москви Сергій Собянін, цієї ночі у Раменському міському окрузі, що в складі Московської області, начебто "відбито атаку безпілотника, який летів на Москву".
Також Собянін розповів, що на місці події працюють фахівці екстрених служб. Пізніше в мережі з'явилися кадри із нібито моментом знищення дрона у Раменському.
За даними ЗМІ, жителі цього міста близько 3:40 (за місцевим часом) чули потужний вибух.
Пізніше московський мер заявив, що був збитий ще один дрон, цього разу у Павлово-Посадському міському окрузі. За його словами, цей БПЛА також "летів на Москву".
Натомість росіяни повідомили, що нібито всі безпілотники знищені.
Що відомо про атаку дронів по Іжевську РФ
Як зазначають росЗМІ, БпЛА атакував завод «Купол» в Іжевську, який виконує замовлення для міноборони РФ. Також на заводі збирають дрони.
Як повідомив керівник ЦПД Андрій Коваленко, російський завод виробляє зенітно-ракетні комплекси "Тор", а також радіолокаційні станції та інші компоненти.
Місто Іжевськ — це столиця російської Удмуртії у центральній частині РФ. Місто відоме завдяки військовій, машинобудівній та металургійній промисловості. Там виробляють автомат АК-47
Відомо, що завод "Купол" — це одне з найбільших оборонних підприємств в Росії. Крім ЗРК "Тор", там також виробляють мішенно-тренувальні комплекси "Саман-М1" та "Ад'ютант". Також завод займається виробництвом гіроскопів, нанокомпозитів, обладнання для атомних електростанцій, нафтовидобутку, для конвеєрних ліній лікеро-горілчаних заводів.
У вересні 2024 року повідомлялося, що на заводі "Купол" розпочали виробництво нового ударного безпілотника дальнього радіуса дії "Гарпія-А1". Дрон роблять на базі китайського двигуна.
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