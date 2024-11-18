Москву та ще кілька областей РФ масовано атакували дрони — відео

У ніч на 18 листопада майже 60 дронів атакували об'єкти на території Росії. Натомість росіяни заявили про нібито “збиття” усіх безпілотників.

Росіяни поскаржилися на нову “бавовну”

Як заявив мер Москви Сергій Собянін, цієї ночі у Раменському міському окрузі, що в складі Московської області, начебто "відбито атаку безпілотника, який летів на Москву".

На місці падіння уламків, за попередніми даними, руйнувань та постраждалих немає, — йдеться в його заяві. Поширити

Також Собянін розповів, що на місці події працюють фахівці екстрених служб. Пізніше в мережі з'явилися кадри із нібито моментом знищення дрона у Раменському.

За даними ЗМІ, жителі цього міста близько 3:40 (за місцевим часом) чули потужний вибух.

Пізніше московський мер заявив, що був збитий ще один дрон, цього разу у Павлово-Посадському міському окрузі. За його словами, цей БПЛА також "летів на Москву".

Натомість росіяни повідомили, що нібито всі безпілотники знищені.

Черговими засобами ППО знищено 59 українських БПЛА. Два БПЛА знищено над територією Московської області, сорок п'ять БПЛА знищено над територією Брянської області, шість — над територією Курської області, три — над територією Бєлгородської області і три — над територією Тульської області. Поширити

Що відомо про атаку дронів по Іжевську РФ

Як зазначають росЗМІ, БпЛА атакував завод «Купол» в Іжевську, який виконує замовлення для міноборони РФ. Також на заводі збирають дрони.

Як повідомив керівник ЦПД Андрій Коваленко, російський завод виробляє зенітно-ракетні комплекси "Тор", а також радіолокаційні станції та інші компоненти.

Місто Іжевськ — це столиця російської Удмуртії у центральній частині РФ. Місто відоме завдяки військовій, машинобудівній та металургійній промисловості. Там виробляють автомат АК-47

Відомо, що завод "Купол" — це одне з найбільших оборонних підприємств в Росії. Крім ЗРК "Тор", там також виробляють мішенно-тренувальні комплекси "Саман-М1" та "Ад'ютант". Також завод займається виробництвом гіроскопів, нанокомпозитів, обладнання для атомних електростанцій, нафтовидобутку, для конвеєрних ліній лікеро-горілчаних заводів.

У вересні 2024 року повідомлялося, що на заводі "Купол" розпочали виробництво нового ударного безпілотника дальнього радіуса дії "Гарпія-А1". Дрон роблять на базі китайського двигуна.