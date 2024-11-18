Москву и еще несколько областей РФ массированно атаковали дроны — видео

В ночь на 18 ноября почти 60 дронов атаковали объекты на территории России. Зато россияне заявили о якобы "избиении" всех беспилотников.
Главные тезисы
- Около 60 дронов атаковали объекты в Москве и областях РФ, вызывая волну возмущения.
- Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об отражении атак беспилотников в Раменском и Павлово-Посадском округах.
- Согласно местным СМИ, украинские беспилотники были уничтожены российскими средствами ПВО.
- Дроны атаковали завод «Купол» в Ижевске, выполняющий заказы для минобороны РФ, спровоцировав обсуждение в медиа.
- Завод «Купол» производит оборонное оборудование, включая ЗРК 'Тор' и другие компоненты, стратегически важные для России.
Россияне пожаловались на новый "хлопок"
Как заявил мэр Москвы Сергей Собянин, этой ночью в Раменском городском округе, что в составе Московской области, якобы "отбита атака летевшего на Москву беспилотника".
Также Собянин рассказал, что на месте происшествия работают специалисты экстренных служб. Позже в сети появились кадры с якобы моментом уничтожения дрона в Раменском.
По данным СМИ, жители этого города около 3.40 (по местному времени) слышали мощный взрыв.
Позже московский мэр заявил, что был сбит еще один дрон, на этот раз в Павлово-Посадском городском округе. По его словам, этот БПЛА также "улетал на Москву".
В то же время россияне сообщили, что якобы все беспилотники уничтожены.
Что известно об атаке дронов по Ижевску РФ
Как отмечают росСМИ, БПЛА атаковал завод «Купол» в Ижевске, выполняющий заказы для минобороны РФ. Также на заводе собирают дроны.
Как сообщил руководитель ЦПИ Андрей Коваленко, российский завод производит зенитно-ракетные комплексы "Тор", а также радиолокационные станции и другие компоненты.
Город Ижевск — это столица российской Удмуртии в центральной части РФ. Город известен благодаря военной, машиностроительной и металлургической промышленности. Там производят автомат АК-47
Известно, что завод "Купол" — это одно из крупнейших оборонных предприятий в России. Кроме ЗРК "Тор", там также производят мишенно-тренировочные комплексы "Саман-М1" и "Адъютант". Также завод занимается производством гироскопов, нанокомпозитов, оборудования для атомных электростанций, нефтедобычи, конвейерных линий ликероводочных заводов.
В сентябре 2024 года сообщалось, что на заводе "Купол" приступили к производству нового ударного беспилотника дальнего радиуса действия "Гарпия-А1". Дрон производят на базе китайского двигателя.
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