Москву и еще несколько областей РФ массированно атаковали дроны — видео
Категория
Украина
Дата публикации

Москву и еще несколько областей РФ массированно атаковали дроны — видео

Москву и еще несколько областей РФ массированно атаковали дроны — видео
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Источник:  online.ua

В ночь на 18 ноября почти 60 дронов атаковали объекты на территории России. Зато россияне заявили о якобы "избиении" всех беспилотников.

Главные тезисы

  • Около 60 дронов атаковали объекты в Москве и областях РФ, вызывая волну возмущения.
  • Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об отражении атак беспилотников в Раменском и Павлово-Посадском округах.
  • Согласно местным СМИ, украинские беспилотники были уничтожены российскими средствами ПВО.
  • Дроны атаковали завод «Купол» в Ижевске, выполняющий заказы для минобороны РФ, спровоцировав обсуждение в медиа.
  • Завод «Купол» производит оборонное оборудование, включая ЗРК 'Тор' и другие компоненты, стратегически важные для России.

Россияне пожаловались на новый "хлопок"

Как заявил мэр Москвы Сергей Собянин, этой ночью в Раменском городском округе, что в составе Московской области, якобы "отбита атака летевшего на Москву беспилотника".

На месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет, говорится в его заявлении.

Также Собянин рассказал, что на месте происшествия работают специалисты экстренных служб. Позже в сети появились кадры с якобы моментом уничтожения дрона в Раменском.

По данным СМИ, жители этого города около 3.40 (по местному времени) слышали мощный взрыв.

Позже московский мэр заявил, что был сбит еще один дрон, на этот раз в Павлово-Посадском городском округе. По его словам, этот БПЛА также "улетал на Москву".

В то же время россияне сообщили, что якобы все беспилотники уничтожены.

Очередными средствами ПВО уничтожены 59 украинских БПЛА. Два БПЛА уничтожены над территорией Московской области, сорок пять БПЛА уничтожены над территорией Брянской области, шесть — над территорией Курской области, три — над территорией Белгородской области и три — над территорией Тульской области.

Что известно об атаке дронов по Ижевску РФ

Как отмечают росСМИ, БПЛА атаковал завод «Купол» в Ижевске, выполняющий заказы для минобороны РФ. Также на заводе собирают дроны.

Как сообщил руководитель ЦПИ Андрей Коваленко, российский завод производит зенитно-ракетные комплексы "Тор", а также радиолокационные станции и другие компоненты.

Город Ижевск — это столица российской Удмуртии в центральной части РФ. Город известен благодаря военной, машиностроительной и металлургической промышленности. Там производят автомат АК-47

Известно, что завод "Купол" — это одно из крупнейших оборонных предприятий в России. Кроме ЗРК "Тор", там также производят мишенно-тренировочные комплексы "Саман-М1" и "Адъютант". Также завод занимается производством гироскопов, нанокомпозитов, оборудования для атомных электростанций, нефтедобычи, конвейерных линий ликероводочных заводов.

В сентябре 2024 года сообщалось, что на заводе "Купол" приступили к производству нового ударного беспилотника дальнего радиуса действия "Гарпия-А1". Дрон производят на базе китайского двигателя.

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