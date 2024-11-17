Дроны впервые нанесли удар по военному заводу в Ижевске РФ — видео

Дроны атаковали электромеханический завод "Купол" в российском Ижевске. Там производят ЗРК "Тор" и РЛС.

Что известно об атаке дронов по Ижевску РФ

Как отмечают росСМИ, БПЛА атаковал завод «Купол» в Ижевске, выполняющий заказы для минобороны РФ. Также на заводе собирают дроны.

Как сообщил руководитель ЦПИ Андрей Коваленко, российский завод производит зенитно-ракетные комплексы "Тор", а также радиолокационные станции и другие компоненты.

Город Ижевск — это столица российской Удмуртии в центральной части РФ. Город известен благодаря военной, машиностроительной и металлургической промышленности. Там производят автомат АК-47.

Известно, что завод "Купол" — это одно из крупнейших оборонных предприятий в России. Кроме ЗРК "Тор", там также производят мишенно-тренировочные комплексы "Саман-М1" и "Адъютант". Также завод занимается производством гироскопов, нанокомпозитов, оборудования для атомных электростанций, нефтедобычи, конвейерных линий ликероводочных заводов.

В сентябре 2024 года сообщалось, что на заводе "Купол" приступили к производству нового ударного беспилотника дальнего радиуса действия "Гарпия-А1". Дрон производят на базе китайского двигателя.

ГУР дронами атаковало Саратовский НПЗ

В ночь на 8 ноября дроны Главного управления разведки долетели до российского Саратова и попали в местный нефтеперерабатывающий завод.

Информацию о многочисленных взрывах в Заводском районе Саратова, где находится НПЗ, подтвердили не только жители в соцсетях, но и местные власти. Губернатор Саратовской области объяснил взрывы в городе — работой ПВО по БПЛА. Он подтвердил, что часть обломков упала на территорию нефтеперерабатывающего завода. Поделиться

Местные СМИ подтверждают, что беспилотники попали в одну из нефтеперерабатывающих установок завода, а также в резервуары с мазутом.