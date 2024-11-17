Дрони вперше завдали удару по військовому заводу в Іжевську РФ — відео

Дрони атакували електромеханічний завод "Купол" в російському Іжевську. Там виробляють ЗРК "Тор" та РЛС.

Що відомо про атаку дронів по Іжевську РФ

Як зазначають росЗМІ, БпЛА атакував завод «Купол» в Іжевську, який виконує замовлення для міноборони РФ. Також на заводі збирають дрони.

Як повідомив керівник ЦПД Андрій Коваленко, російський завод виробляє зенітно-ракетні комплекси "Тор", а також радіолокаційні станції та інші компоненти.

Місто Іжевськ — це столиця російської Удмуртії у центральній частині РФ. Місто відоме завдяки військовій, машинобудівній та металургійній промисловості. Там виробляють автомат АК-47.

Відомо, що завод "Купол" — це одне з найбільших оборонних підприємств в Росії. Крім ЗРК "Тор", там також виробляють мішенно-тренувальні комплекси "Саман-М1" та "Ад'ютант". Також завод займається виробництвом гіроскопів, нанокомпозитів, обладнання для атомних електростанцій, нафтовидобутку, для конвеєрних ліній лікеро-горілчаних заводів.

У вересні 2024 року повідомлялося, що на заводі "Купол" розпочали виробництво нового ударного безпілотника дальнього радіуса дії "Гарпія-А1". Дрон роблять на базі китайського двигуна.

ГУР дронами атакувало Саратовський НПЗ

У ніч проти 8 листопада дрони Головного управління розвідки долетіли до російського Саратова та влучили у місцевий нафтопереробний завод.

Інформацію про численні вибухи у Заводському районі Саратова, де і знаходиться НПЗ, підтвердили не лише мешканці у соцмережах, а й місцева влада. Губернатор Саратовської області пояснив вибухи у місті — роботою ППО по БПЛА. Він підтвердив, що частина “обломков” впала на територію нафтопереробного заводу. Поширити

Місцеві ЗМІ підтверджують, що безпілотники влучили в одну з нафтопереробних установок заводу, а також в резервуари з мазутом.