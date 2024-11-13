Дрони атакували нафтосховище у російській Пензі — відео
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Дрони атакували нафтосховище у російській Пензі — відео

Дрони атакували нафтосховище у російській Пензі — відео
Джерело:  online.ua

У ніч на 13 листопада дрони атакували нафтосховище в російському місті Пенза. Внаслідок атаки пошкоджено резервуар.

Головні тези:

  • Дрони атакували нафтосховища у російських містах Пенза та Саратов, пошкоджено резервуари і установки з мазутом.
  • У Пензі Росрезерву поранено резервуар нафтосховища, а в Саратові дрони влучили в нафтопереробні заводи компанії “Роснєфть”.
  • Атаки дронів спровокували вибухи та пошкодження установок, при цьому постраждалих серед мешканців не зафіксовано.

Що відомо про атаку дронів на нафтосховище у Пензі РФ

Як зазначають росЗМІ, дрони досягли Пензенської області, де, за заявою губернатора, три безпілотники нібито впали в лісовому масиві, не спричинивши постраждалих.

Проте у мережі з’явилися повідомлення про те, що безпілотники вразили нафтосховище "Комбінат Утьос Росрезерву" у селищі Монтажне під Пензою. Російські ЗМІ оприлюднили кадри пошкодженого резервуара на території бази.

Відомо, що "Комбінат Утьос Росрезерву" займається зберіганням і складуванням нафти та продуктів її переробки. Місто Пенза розташоване на заході Росії, на відстані понад 700 км від кордону з Україною і має населення близько півмільйона осіб.

ГУР дронами атакувало Саратовський НПЗ

У ніч проти 8 листопада дрони Головного управління розвідки долетіли до російського Саратова та влучили у місцевий нафтопереробний завод.

Інформацію про численні вибухи у Заводському районі Саратова, де і знаходиться НПЗ, підтвердили не лише мешканці у соцмережах, а й місцева влада. Губернатор Саратовської області пояснив вибухи у місті — роботою ППО по БПЛА. Він підтвердив, що частина “обломков” впала на територію нафтопереробного заводу.

Місцеві ЗМІ підтверджують, що безпілотники влучили в одну з нафтопереробних установок заводу, а також в резервуари з мазутом.

Саратовський нафтопереробний завод раніше відомий як завод "Крекінг", входить до структури нафтової компанії "Роснєфть".

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