Дрони атакували нафтосховище у російській Пензі — відео

У ніч на 13 листопада дрони атакували нафтосховище в російському місті Пенза. Внаслідок атаки пошкоджено резервуар.
Головні тези:
- Дрони атакували нафтосховища у російських містах Пенза та Саратов, пошкоджено резервуари і установки з мазутом.
- У Пензі Росрезерву поранено резервуар нафтосховища, а в Саратові дрони влучили в нафтопереробні заводи компанії “Роснєфть”.
- Атаки дронів спровокували вибухи та пошкодження установок, при цьому постраждалих серед мешканців не зафіксовано.
Що відомо про атаку дронів на нафтосховище у Пензі РФ
Як зазначають росЗМІ, дрони досягли Пензенської області, де, за заявою губернатора, три безпілотники нібито впали в лісовому масиві, не спричинивши постраждалих.
Проте у мережі з’явилися повідомлення про те, що безпілотники вразили нафтосховище "Комбінат Утьос Росрезерву" у селищі Монтажне під Пензою. Російські ЗМІ оприлюднили кадри пошкодженого резервуара на території бази.
Відомо, що "Комбінат Утьос Росрезерву" займається зберіганням і складуванням нафти та продуктів її переробки. Місто Пенза розташоване на заході Росії, на відстані понад 700 км від кордону з Україною і має населення близько півмільйона осіб.
ГУР дронами атакувало Саратовський НПЗ
У ніч проти 8 листопада дрони Головного управління розвідки долетіли до російського Саратова та влучили у місцевий нафтопереробний завод.
Місцеві ЗМІ підтверджують, що безпілотники влучили в одну з нафтопереробних установок заводу, а також в резервуари з мазутом.
Саратовський нафтопереробний завод раніше відомий як завод "Крекінг", входить до структури нафтової компанії "Роснєфть".
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