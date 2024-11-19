Украинская компания ZIR System представила искусственный интеллект для управления боевыми дронами, который самостоятельно определяет враждебные цели и осуществляет наведение на них.
Главные тезисы
- Искусственный интеллект компании ZIR System обладает способностью управлять боевыми дронами, распознавая 7 типов целей, включая пехоту, автомобили, танки и другие.
- Система может обнаруживать и наводиться на цели до 1 тыс. метров и следить за движущимися объектами со скоростью до 60 км/ч.
- Стоимость системы донаведения с искусственным интеллектом на 50 долларов ниже, чем у традиционных систем, но компания планирует повысить ее точность.
- ИИ обучен на базе данных и способен обнаруживать враждебные объекты, включая те, что находятся в лесных полосах, что делает систему эффективной в различных условиях.
- Система разработана для установки на FPV дроны и самолеты, имеет собственную камеру и пульт управления, что обеспечивает точную наводку на движущиеся объекты и выбор приоритетной цели для поражения.
Что известно о созданном в Украине ИИ для управления ударными БПЛА
Как отмечают разработчики, в отличие от традиционных технологий компьютерного зрения, эта система была специально обучена на соответствующей базе данных и способна различать 7 типов целей.
Среди них, в частности пехота, автомобильный транспорт, минивэны, грузовики, системы ПВО, артиллерия, танки и бронетехника.
Разработчики подчеркивают, что ИИ способен обнаруживать вражеские объекты, спрятанные в лесных полосах. Систему с ИИ можно установить на любой FPV дрон, включая мультикоптеры, и даже самолеты.
Эта система имеет собственную камеру и подключается к пилотному контроллеру и штатному VTX.
Управление дроном осуществляется с помощью пульта.
Что известно о технических характеристиках системы
Дальность автоматического обнаружения и распознавания целей варьируется от 150 до 800 метров в зависимости от типа объекта.
Максимальная дальность наводки составляет около 1 тыс. метров.
такая система стоит примерно на 50 долларов дороже традиционных систем донаведения.
Разработчики работают над увеличением точности работы системы, после чего будут кодифицировать систему для возможности официальной закупки изделия Министерством обороны.
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