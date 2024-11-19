Украинская компания ZIR System представила искусственный интеллект для управления боевыми дронами, который самостоятельно определяет враждебные цели и осуществляет наведение на них.

Что известно о созданном в Украине ИИ для управления ударными БПЛА

Как отмечают разработчики, в отличие от традиционных технологий компьютерного зрения, эта система была специально обучена на соответствующей базе данных и способна различать 7 типов целей.

Среди них, в частности пехота, автомобильный транспорт, минивэны, грузовики, системы ПВО, артиллерия, танки и бронетехника.

Разработчики подчеркивают, что ИИ способен обнаруживать вражеские объекты, спрятанные в лесных полосах. Систему с ИИ можно установить на любой FPV дрон, включая мультикоптеры, и даже самолеты.

Эта система имеет собственную камеру и подключается к пилотному контроллеру и штатному VTX.

Управление дроном осуществляется с помощью пульта.

Наша система искусственного интеллекта позволяет не только распознавать статические цели, но и осуществлять точную наводку на движущиеся объекты со скоростью до 60 км/ч. Она способна одновременно отслеживать несколько целей и выбирать приоритетную для поражения, подчеркивают разработчики из ZIR System. Поделиться

Что известно о технических характеристиках системы

Дальность автоматического обнаружения и распознавания целей варьируется от 150 до 800 метров в зависимости от типа объекта.

Максимальная дальность наводки составляет около 1 тыс. метров.

такая система стоит примерно на 50 долларов дороже традиционных систем донаведения.

Разработчики работают над увеличением точности работы системы, после чего будут кодифицировать систему для возможности официальной закупки изделия Министерством обороны.