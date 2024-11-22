Що відомо про оновлену модель ШІ Gauss2

Зазначається, що модель складається з трьох ключових модулей, зокрема, Gauss Language, яка виконує функції перекладу та генерації тексту.

Gauss Code генерує код, а Gauss Image відповідає за генерацію зображень.

Наразі генеративний ШІ Gauss використовується розробниками компанії.

Презентація Gauss2

Gauss також розгорнуто в кол-центрах Samsung, де він підсумовує та класифікує дзвінки. Ще одне застосування — Samsung Gauss Portal — розмовний ШІ.

Gauss2 доступний у трьох версіях: Compact, Balanced та Supreme. Compact — найменша модель, оптимізована для смартфонів. Balanced забезпечує кращу продуктивність, поєднуючи швидкість, ефективність та генерацію. Supreme, побудований на базі Balanced, використовує підхід Mixture of Experts, застосовуючи кілька спеціалізованих моделей для різних завдань.

Загалом різні версії Gauss підтримують від 9 до 14 мов, а також кілька мов програмування.

За словами представників Samsung, моделі Balanced і Supreme мають ефективність на рівні передових конкурентів, а у деяких аспектах, перевершують аналогічні розробки.

Окрім цього в компанії запевняють, що їхні моделі працюють у 1,5-3 рази швидше за всі інші.

Що відомо про підтримку української мови ШІ Gemini від Google

Google додав своєму ШІ Gemini Live пакет підтримки з понад 40 новими мовами, серед яких і українська.

Зазначається, що Gemini Live тепер здатен підтримувати розмову двома мовами на одному пристрої.

Для встановлення української необхідно: