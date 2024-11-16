NASA і Microsoft об'єднуються для створення нового чат-боту з ШІ
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Технології
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NASA і Microsoft об'єднуються для створення нового чат-боту з ШІ

NASA
Джерело:  The Verge

NASA спільно з Microsoft планують створити новий чат-бот під управлінням штучного інтелекту для пошуку відповідей на запитання про Землю. 

Головні тези:

  • NASA та Microsoft планують створити чат-бот Earth Copilot для відповідей на наукові запитання про Землю з використанням штучного інтелекту.
  • Створення чат-бота спростить доступ до наукових даних NASA для широкої аудиторії та допоможе відповідати на складні запитання швидко та ефективно.
  • У світі науки небезперечний розвиток отримує штучний інтелект, як показує нове дослідження від учених Піттсбурзького університету, що досліджувало вміння людей розрізняти вірші поетів від тих, що були створені ШІ.
  • NASA та Microsoft планують інтегрувати чат-бота в платформу візуалізації, дослідження та аналізу даних, що відкриє доступ до нових можливостей для користувачів.
  • У дослідженні вчені пропонували учасникам відрізняти вірші відомих поетів від тих, що були створені ШІ, демонструючи складність розрізнення авторства в текстах.

Що відомо про новий ШІ від NASA і Microsoft для наукових відповідей на питання про Землю

Зазначається, що чат-бот, який отримав назву Earth Copilot, буде відповідати на різні наукові запитання про Землю.

Для створення чат-боту NASA додасть ШІ до власного сховища даних, дозволивши використовувати ШІ інформацію звідти під час відповідей на такі питання:

  • "Яким був вплив урагану Ян на острові Санібел?";

  • "Як пандемія COVID-19 вплинула на якість повітря в США?".

NASA і Microsoft об’єднались для створення ШІ для відповідей на наукові запитання про Землю
Земля

Метою створення такого чат-боту є спрощення доступу до наукових даних NASA для людей, які не є вченими або дослідниками.

Для багатьох пошук і вилучення інформації вимагає навігації по технічних інтерфейсах, розуміння форматів даних і освоєння тонкощів геопросторового аналізу — спеціалізованих навичок, якими володіють дуже мало нетехнічних користувачів. ШІ може спростити цей процес, скоротивши час на отримання інформації з даних про Землю до декількох секунд, — пояснює корпоративний віцепрезидент Microsoft з питань охорони здоров'я та державного сектору Тайлер Брайсон.

Наразі новий чат-бот вже доступний, однак тільки для фахівців NASA.

Потім вони вивчать можливість його інтеграції в платформу візуалізації, дослідження та аналізу даних NASA, яка вже пропонує доступ до деяких даних агентства", — додали у виданні. 

Що відомо про стрімкий розвиток ШІ у світі

Науковці з Піттсбурзького університету у США провели незвичайне дослідження, запропонувавши людям відрізнити вірші відомих поетів та ті, що були створені штучним інтелектом ChatGPT. 

Зазначається, що дослідники доручили ChatGPT скласти 5 віршів у стилістиці 10 відомих англомовних поетів.

Оцінити поезію авторства ШІ запропонували 1 тис 600 учасникам дослідження. Зокрема, їм було запропоновано 5 віршів одного з відомих поетів і 5 творів, створених ШІ.

Серед авторів був Вільям Шекспір, Емілі Дікінсон та Сільвія Плат.

Вчених здивувало, що учасники дослідження погано розрізняли вірші відомих поетів від тих, які були створені ШІ.

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