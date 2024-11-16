NASA спільно з Microsoft планують створити новий чат-бот під управлінням штучного інтелекту для пошуку відповідей на запитання про Землю.

Що відомо про новий ШІ від NASA і Microsoft для наукових відповідей на питання про Землю

Зазначається, що чат-бот, який отримав назву Earth Copilot, буде відповідати на різні наукові запитання про Землю.

Для створення чат-боту NASA додасть ШІ до власного сховища даних, дозволивши використовувати ШІ інформацію звідти під час відповідей на такі питання:

"Яким був вплив урагану Ян на острові Санібел?";

"Як пандемія COVID-19 вплинула на якість повітря в США?".

Земля

Метою створення такого чат-боту є спрощення доступу до наукових даних NASA для людей, які не є вченими або дослідниками.

Для багатьох пошук і вилучення інформації вимагає навігації по технічних інтерфейсах, розуміння форматів даних і освоєння тонкощів геопросторового аналізу — спеціалізованих навичок, якими володіють дуже мало нетехнічних користувачів. ШІ може спростити цей процес, скоротивши час на отримання інформації з даних про Землю до декількох секунд, — пояснює корпоративний віцепрезидент Microsoft з питань охорони здоров'я та державного сектору Тайлер Брайсон. Поширити

Наразі новий чат-бот вже доступний, однак тільки для фахівців NASA.

Потім вони вивчать можливість його інтеграції в платформу візуалізації, дослідження та аналізу даних NASA, яка вже пропонує доступ до деяких даних агентства", — додали у виданні. Поширити

Що відомо про стрімкий розвиток ШІ у світі

Науковці з Піттсбурзького університету у США провели незвичайне дослідження, запропонувавши людям відрізнити вірші відомих поетів та ті, що були створені штучним інтелектом ChatGPT.

Зазначається, що дослідники доручили ChatGPT скласти 5 віршів у стилістиці 10 відомих англомовних поетів.

Оцінити поезію авторства ШІ запропонували 1 тис 600 учасникам дослідження. Зокрема, їм було запропоновано 5 віршів одного з відомих поетів і 5 творів, створених ШІ.

Серед авторів був Вільям Шекспір, Емілі Дікінсон та Сільвія Плат.

Вчених здивувало, що учасники дослідження погано розрізняли вірші відомих поетів від тих, які були створені ШІ.