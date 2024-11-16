NASA спільно з Microsoft планують створити новий чат-бот під управлінням штучного інтелекту для пошуку відповідей на запитання про Землю.
Головні тези:
- NASA та Microsoft планують створити чат-бот Earth Copilot для відповідей на наукові запитання про Землю з використанням штучного інтелекту.
- Створення чат-бота спростить доступ до наукових даних NASA для широкої аудиторії та допоможе відповідати на складні запитання швидко та ефективно.
- У світі науки небезперечний розвиток отримує штучний інтелект, як показує нове дослідження від учених Піттсбурзького університету, що досліджувало вміння людей розрізняти вірші поетів від тих, що були створені ШІ.
- NASA та Microsoft планують інтегрувати чат-бота в платформу візуалізації, дослідження та аналізу даних, що відкриє доступ до нових можливостей для користувачів.
- У дослідженні вчені пропонували учасникам відрізняти вірші відомих поетів від тих, що були створені ШІ, демонструючи складність розрізнення авторства в текстах.
Що відомо про новий ШІ від NASA і Microsoft для наукових відповідей на питання про Землю
Зазначається, що чат-бот, який отримав назву Earth Copilot, буде відповідати на різні наукові запитання про Землю.
Для створення чат-боту NASA додасть ШІ до власного сховища даних, дозволивши використовувати ШІ інформацію звідти під час відповідей на такі питання:
"Яким був вплив урагану Ян на острові Санібел?";
"Як пандемія COVID-19 вплинула на якість повітря в США?".
Метою створення такого чат-боту є спрощення доступу до наукових даних NASA для людей, які не є вченими або дослідниками.
Наразі новий чат-бот вже доступний, однак тільки для фахівців NASA.
Що відомо про стрімкий розвиток ШІ у світі
Науковці з Піттсбурзького університету у США провели незвичайне дослідження, запропонувавши людям відрізнити вірші відомих поетів та ті, що були створені штучним інтелектом ChatGPT.
Зазначається, що дослідники доручили ChatGPT скласти 5 віршів у стилістиці 10 відомих англомовних поетів.
Оцінити поезію авторства ШІ запропонували 1 тис 600 учасникам дослідження. Зокрема, їм було запропоновано 5 віршів одного з відомих поетів і 5 творів, створених ШІ.
Серед авторів був Вільям Шекспір, Емілі Дікінсон та Сільвія Плат.
Вчених здивувало, що учасники дослідження погано розрізняли вірші відомих поетів від тих, які були створені ШІ.
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