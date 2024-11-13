Dream Track. YouTube тестує створені ШІ ремікси ліцензійних пісень

YouTube тестує нову функцію Dream Track, яка дозволить авторам використовувати штучний інтелект для створення реміксів ліцензійних пісень у своїх Shorts.
Головні тези:
- YouTube випробовує нову функцію Dream Track, яка дозволяє авторам створювати ремікси ліцензійних пісень за допомогою штучного інтелекту.
- Dream Track дозволяє змінювати настрій пісні чи жанр за допомогою текстових промптів, причому максимальна довжина треків складає 30 секунд.
- Ще раніше YouTube звернувся до великих музичних лейблів із пропозицією використовувати їхні пісні для навчання моделей штучного інтелекту.
YouTube тестує нову ШІ-функцію Dream Track
Автори відео зможуть за допомогою текстових промптів змінювати “настрій” пісні чи жанр. Максимальна довжина таких треків складатиме 30 секунд.
До речі, у червні 2024 року Financial Times повідомляло, що YouTube звернувся до великих музичних лейблів з пропозицією використовувати їхні пісні для навчання моделей ШІ.
TikTok модеруватиме соцмережі за допомогою ШІ
У соцмережі TikTok вже звільнили кілька сотень співробітників, яких, як очікується, замінить штучний інтелект.
Зазначається, що представники компанії підтвердили масштабні скорочення, однак не стали називати причин.
За інформацією журналістів видання, під скорочення потрапили понад 700 посад. Зокрема, більшість звільнених працівників проводили модерацію контенту у соцмережі, однак тепер цим займатимуться автоматизовані системи.
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