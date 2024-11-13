Dream Track. YouTube тестує створені ШІ ремікси ліцензійних пісень

YouTube тестує нову функцію Dream Track, яка дозволить авторам використовувати штучний інтелект для створення реміксів ліцензійних пісень у своїх Shorts.

YouTube тестує нову ШІ-функцію Dream Track

Автори відео зможуть за допомогою текстових промптів змінювати “настрій” пісні чи жанр. Максимальна довжина таких треків складатиме 30 секунд.

YouTube заявив, що експеримент Dream Track дозволяє творцям створювати пісні, використовуючи згенеровані ШІ голоси артистів, які погодилися взяти в ньому участь, зокрема Чарлі Пута, Чарлі XCX, Демі Ловато та Джона Ледженда. Але поки що невідомо, на пісні яких саме лейблів розповсюджується ця функція. Поширити

До речі, у червні 2024 року Financial Times повідомляло, що YouTube звернувся до великих музичних лейблів з пропозицією використовувати їхні пісні для навчання моделей ШІ.

TikTok модеруватиме соцмережі за допомогою ШІ

У соцмережі TikTok вже звільнили кілька сотень співробітників, яких, як очікується, замінить штучний інтелект.

Зазначається, що представники компанії підтвердили масштабні скорочення, однак не стали називати причин.

За інформацією журналістів видання, під скорочення потрапили понад 700 посад. Зокрема, більшість звільнених працівників проводили модерацію контенту у соцмережі, однак тепер цим займатимуться автоматизовані системи.