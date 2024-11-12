Мінекономіки спільно з Мінцифрою та Google Україна запустили безкоштовну платформу для вивчення можливостей користування штучним інтелектом.
Головні тези:
- В Україні запустили безкоштовну платформу для вивчення ШІ в рамках співпраці Мінекономіки, Мінцифри та Google.
- Курси доступні як для початківців, так і для досвідчених фахівців, від керівників до освітян.
- Платформа надає можливість навчитися автоматизації обчислень, обробки контенту, відповідей клієнтам тощо за допомогою ШІ.
- Прогнози експертів говорять про те, що у найближчі 5 років штучний інтелект може отримати самосвідомість, дозволяючи виконувати інтелектуальні завдання, аналогічні людським.
- Створення штучного інтелекту з функціями самосвідомості вимагатиме великих інвестицій - близько 7 трлн доларів на побудову відповідної інфраструктури.
Що відомо про запуск в Україні курсів з навчання користуванням ШІ
В Мінекономіки зазначили, що наразі безкоштовні курси доступні українською та англійською мовами.
Керівниця Мінекономіки Юлія Свириденко зазначає, що нові курси дозволяють підвищити свою конкурентоспроможність.
Навчання орієнтоване як на новачків, так і на досвідчених фахівців. Доступ до платформи з курсами – за посиланням.
Курси можна проходити у зручний для кожного час, відповідно до індивідуального графіка.
Водночас пропонуються інтерактивні формати навчання: студійні відеолекції, інструкції, воркбуки та платформи для самонавчання.
Зазначається, що запуск платформи для навчання навичкам роботи з ШІ є початком ще більшої співпраці між Мінекономіки та Google, спрямованої на розвиток цифрових навичок українців.
Проєкт реалізований компанією Google Україна у межах довгострокової співпраці із Міністерством економіки, Міністерством цифрової трансформації, а також за інформаційної підтримки платформи Дія.Освіта.
Що відомо про останні досягнення у сфері ШІ
За прогнозами розробника ChatGPT, гендиректора компанії OpenAI Сема Альтмана, у найближчі 5 років штучний інтелект почне усвідомлювати сам себе.
Альтман пророкує, що у найближчі 5 років людство створить так званий AGI, який матиме самосвідомість.
За його словами, загальний штучний інтелект представлятиме собою теоретичну ітерацію ШІ, за допомогою якої штучний інтелект матиме самосвідомість, буде самостійно мислити, навчатись та виконувати ті самі інтелектуальні завдання, що й людина.
При цьому гендиректор OpenAI зазначив, що для створення інфраструктури, яка підтримуватиме ШІ із функціями самосвідомості, знадобиться близько 7 трлн доларів.
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