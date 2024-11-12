Мінекономіки спільно з Мінцифрою та Google Україна запустили безкоштовну платформу для вивчення можливостей користування штучним інтелектом.

Що відомо про запуск в Україні курсів з навчання користуванням ШІ

В Мінекономіки зазначили, що наразі безкоштовні курси доступні українською та англійською мовами.

Керівниця Мінекономіки Юлія Свириденко зазначає, що нові курси дозволяють підвищити свою конкурентоспроможність.

Завдяки навчальній платформі кожен зможе навчитися тому, як завдяки ШІ автоматизувати обчислення, обробку контенту, типові відповіді клієнтам та чимало іншого. Цей курс для кожного — від керівників і маркетологів до юристів і освітян, — підкреслила Свириденко. Поширити

Штучний інтелект

Навчання орієнтоване як на новачків, так і на досвідчених фахівців. Доступ до платформи з курсами – за посиланням.

Курси можна проходити у зручний для кожного час, відповідно до індивідуального графіка.

Водночас пропонуються інтерактивні формати навчання: студійні відеолекції, інструкції, воркбуки та платформи для самонавчання.

Зазначається, що запуск платформи для навчання навичкам роботи з ШІ є початком ще більшої співпраці між Мінекономіки та Google, спрямованої на розвиток цифрових навичок українців.

Проєкт реалізований компанією Google Україна у межах довгострокової співпраці із Міністерством економіки, Міністерством цифрової трансформації, а також за інформаційної підтримки платформи Дія.Освіта.

Що відомо про останні досягнення у сфері ШІ

За прогнозами розробника ChatGPT, гендиректора компанії OpenAI Сема Альтмана, у найближчі 5 років штучний інтелект почне усвідомлювати сам себе.

Альтман пророкує, що у найближчі 5 років людство створить так званий AGI, який матиме самосвідомість.

За його словами, загальний штучний інтелект представлятиме собою теоретичну ітерацію ШІ, за допомогою якої штучний інтелект матиме самосвідомість, буде самостійно мислити, навчатись та виконувати ті самі інтелектуальні завдання, що й людина.

При цьому гендиректор OpenAI зазначив, що для створення інфраструктури, яка підтримуватиме ШІ із функціями самосвідомості, знадобиться близько 7 трлн доларів.