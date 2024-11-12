Google запустил в Украине бесплатную платформу для изучения ИИ

Минэкономики совместно с Минцифрой и Google Украина запустили бесплатную платформу для изучения возможностей использования искусственного интеллекта.
Главные тезисы
- Google запустил бесплатную платформу для изучения ИИ в Украине в партнерстве с Минэкономики и Минцифры.
- Прогнозы экспертов говорят о возможности самосознания искусственного интеллекта в ближайшие 5 лет.
- Создание ИИ с самосознанием требует значительных инвестиций, около 7 трлн долларов.
- Курсы на платформе доступны как для начинающих, так и для опытных специалистов, позволяя автоматизировать различные задачи.
- Сотрудничество Минэкономики и Google направлено на развитие цифровых навыков украинцев и обучение работы с ИИ.
Что известно о запуске в Украине курсов по обучению пользованию ИИ
В Минэкономики отметили, что бесплатные курсы доступны на украинском и английском языках.
Глава Минэкономики Юлия Свириденко отмечает, что новые курсы позволяют повысить свою конкурентоспособность.
Учеба ориентирована как на новичков, так и на опытных специалистов. Доступ к платформе с курсами — по ссылке.
Курсы можно проходить в удобное для каждого время, в соответствии с индивидуальным графиком.
В то же время, предлагаются интерактивные форматы обучения: студийные видеолекции, инструкции, воркбуки и платформы для самообучения.
Отмечается, что запуск платформы для обучения навыкам работы с ИИ является еще большим сотрудничеством между Минэкономики и Google, направленной на развитие цифровых навыков украинцев.
Проект реализован компанией Google Украина в рамках долгосрочного сотрудничества с Министерством экономики, Министерством цифровой трансформации, а также при информационной поддержке платформы Дія.Освіта.
Что известно о последних достижениях в сфере ИИ
По прогнозам разработчика ChatGPT, гендиректора компании OpenAI Сэма Альтмана, в ближайшие 5 лет искусственный интеллект станет осознавать сам себя.
Альтман предсказывает, что в ближайшие 5 лет человечество создаст так называемый AGI, у которого будет самосознание.
По его словам, общий искусственный интеллект будет представлять собой теоретическую итерацию ИИ, с помощью которой искусственный интеллект будет иметь самосознание, будет самостоятельно мыслить, учиться и выполнять те же интеллектуальные задачи, что и человек.
При этом гендиректор OpenAI отметил, что для создания инфраструктуры, которая будет поддерживать ИИ с функциями самосознания, понадобится около 7 трлн долларов.
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