Google запустил в Украине бесплатную платформу для изучения ИИ
Категория
Технологии
Дата публикации

Google запустил в Украине бесплатную платформу для изучения ИИ

Министерство экономики Украины
ИИ
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Минэкономики совместно с Минцифрой и Google Украина запустили бесплатную платформу для изучения возможностей использования искусственного интеллекта.

Главные тезисы

  • Google запустил бесплатную платформу для изучения ИИ в Украине в партнерстве с Минэкономики и Минцифры.
  • Прогнозы экспертов говорят о возможности самосознания искусственного интеллекта в ближайшие 5 лет.
  • Создание ИИ с самосознанием требует значительных инвестиций, около 7 трлн долларов.
  • Курсы на платформе доступны как для начинающих, так и для опытных специалистов, позволяя автоматизировать различные задачи.
  • Сотрудничество Минэкономики и Google направлено на развитие цифровых навыков украинцев и обучение работы с ИИ.

Что известно о запуске в Украине курсов по обучению пользованию ИИ

В Минэкономики отметили, что бесплатные курсы доступны на украинском и английском языках.

Глава Минэкономики Юлия Свириденко отмечает, что новые курсы позволяют повысить свою конкурентоспособность.

Благодаря обучающей платформе каждый сможет научиться тому, как благодаря ИИ автоматизировать вычисления, обработку контента, типовые ответы клиентам и многое другое. Этот курс для каждого — от руководителей и маркетологов до юристов и педагогов, — подчеркнула Свириденко.

В Украине запустили бесплатные курсы по изучению ИИ
Искусственный интеллект

Учеба ориентирована как на новичков, так и на опытных специалистов. Доступ к платформе с курсами — по ссылке.

Курсы можно проходить в удобное для каждого время, в соответствии с индивидуальным графиком.

В то же время, предлагаются интерактивные форматы обучения: студийные видеолекции, инструкции, воркбуки и платформы для самообучения.

Отмечается, что запуск платформы для обучения навыкам работы с ИИ является еще большим сотрудничеством между Минэкономики и Google, направленной на развитие цифровых навыков украинцев.

Проект реализован компанией Google Украина в рамках долгосрочного сотрудничества с Министерством экономики, Министерством цифровой трансформации, а также при информационной поддержке платформы Дія.Освіта.

Что известно о последних достижениях в сфере ИИ

По прогнозам разработчика ChatGPT, гендиректора компании OpenAI Сэма Альтмана, в ближайшие 5 лет искусственный интеллект станет осознавать сам себя.

Альтман предсказывает, что в ближайшие 5 лет человечество создаст так называемый AGI, у которого будет самосознание.

По его словам, общий искусственный интеллект будет представлять собой теоретическую итерацию ИИ, с помощью которой искусственный интеллект будет иметь самосознание, будет самостоятельно мыслить, учиться и выполнять те же интеллектуальные задачи, что и человек.

При этом гендиректор OpenAI отметил, что для создания инфраструктуры, которая будет поддерживать ИИ с функциями самосознания, понадобится около 7 трлн долларов.

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