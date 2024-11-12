Компанія американського мільярдера Ілона Маска xAI випустила власний чат-бот на базі штучного інтелекту наприкінці 2023 року, який був доступний виключно для преміум-користувачів соцмережі X.
Головні тези:
- Ілон Маск вирішив зробити штучний інтелект Grok доступним для всіх користувачів соцмережі X.
- Умови отримання безкоштовного доступу до Grok включають створення облікового запису із прив'язаним номером телефону та обмеження у кількості запитань і аналізів.
- Модель Grok-2 вважається найбільш удосконаленою чат-бот системою зі штучним інтелектом від xAI, що отримує дані в реальному часі з соцмережі X.
- Випущена версія mini Grok-2 забезпечує швидкість та якість відповідей, забезпечуючи баланс між функціональністю та продуктивністю.
- Плани компанії Маска щодо Grok ще не повністю зрозумілі і можуть бути пов'язані як з недостатньою кількістю користувачів, так і з потребою проведення додаткових тестувань перед широким запуском.
Що відомо про плани компанії Маска зробити Grok доступним всім користувачам X
Зазначається, що наразі рішення Маска до кінця незрозуміле, адже план міг бути таким від самого початку, а можливо кількість користувачів, які змогли оцінити функціонал Grok виявилась недостатньою і у компанії хочуть провести додаткове тестування.
Зокрема, у X дуже невелика кількість користувачів придбали для себе Premium-аккаунти.
А з огляду на те, що не всім користувачам X необхідний функціонал ШІ, кількість користувачів Grok є меншою, ніж кількість преміум-підписників.
Тож тепер соцмережа вирішила влаштувати тестування безкоштовної версії Grok.
Як зазначають користувачі X, які заявляють про оновлення у соцмережі до Grok-2, існують конкретні умови того, хто може отримати безкоштовний доступ до цього ШІ і умови його використання.
Для початку, акаунти повинні бути створені щонайменше сім днів тому й мати прив'язаний до них номер телефону.
Також повідомляється, що безкоштовні користувачі будуть обмежені в кількості дій, які вони можуть зробити за дві години. За цей час вони можуть поставити 10 запитань моделі Grok-2 і 20 запитань моделі Grok-2 mini.
Крім того, безкоштовні користувачі отримують лише три аналізи зображень на день.
Що відомо про систему Grok-2 та Grok-2 mini
Моделі Grok-2 і Grok-2 mini є відносно новими — їх випустили наприкінці літа цього року.
Grok-2 — найдосконаліший сьогодні чат-бот зі штучним інтелектом від xAI, який отримує інформацію в режимі реального часу прямо з соцмережі X, вивчаючи публікації користувачів. Поряд із цим версія mini "пропонує баланс між швидкістю та якістю відповідей", каже компанія.
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