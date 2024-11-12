Компанія американського мільярдера Ілона Маска xAI випустила власний чат-бот на базі штучного інтелекту наприкінці 2023 року, який був доступний виключно для преміум-користувачів соцмережі X.

Що відомо про плани компанії Маска зробити Grok доступним всім користувачам X

Зазначається, що наразі рішення Маска до кінця незрозуміле, адже план міг бути таким від самого початку, а можливо кількість користувачів, які змогли оцінити функціонал Grok виявилась недостатньою і у компанії хочуть провести додаткове тестування.

Зокрема, у X дуже невелика кількість користувачів придбали для себе Premium-аккаунти.

А з огляду на те, що не всім користувачам X необхідний функціонал ШІ, кількість користувачів Grok є меншою, ніж кількість преміум-підписників.

Тож тепер соцмережа вирішила влаштувати тестування безкоштовної версії Grok.

ШІ Grok від компанії ІлонаМаска xAI

Як зазначають користувачі X, які заявляють про оновлення у соцмережі до Grok-2, існують конкретні умови того, хто може отримати безкоштовний доступ до цього ШІ і умови його використання.

Для початку, акаунти повинні бути створені щонайменше сім днів тому й мати прив'язаний до них номер телефону.

Також повідомляється, що безкоштовні користувачі будуть обмежені в кількості дій, які вони можуть зробити за дві години. За цей час вони можуть поставити 10 запитань моделі Grok-2 і 20 запитань моделі Grok-2 mini.

Крім того, безкоштовні користувачі отримують лише три аналізи зображень на день.

Що відомо про систему Grok-2 та Grok-2 mini

Моделі Grok-2 і Grok-2 mini є відносно новими — їх випустили наприкінці літа цього року.