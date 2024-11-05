У соцмережі X змінили правила блокування користувачів

У соцмережі X Ілона Маска (колишній Twitter) готують запустити оновлену функцію блокування користувачів.
Головні тези:
- Нове оновлення у соцмережі Х дозволяє користувачам з “чорного списку” переглядати публікації без можливості залишати коментарі.
- Ці зміни можуть призвести до збільшення ризику для безпеки користувачів через можливість використання переслідувачами та тролями.
- Необхідно урахувати можливі суперечності нововведенням з правилами магазинів додатків iOS та Google Play, де вимагається блокування небажаних користувачів.
- Підтримники оновлення наголошують на свободі слова, однак критики стверджують, що це може стати стимулом для зловмисників та сталкерів.
- Для полегшення контролю над сторінками, що можуть бути небезпечними, рекомендується перевести їх у приватний режим у соцмережі Х.
Як працюватиме функція блокування у X
Зокрема, оновлення дозволятиме додавати інших користувачів до так званого “чорного списку”, однак заблоковані зможуть бачити публікації користувачів, які їх заблокували, без можливості додавати коментарі.
Варто зазначити, що це оновлення викликало обурення з боку користувачів X, однак його всеодно вирішили додати.
Наразі деякі користувачі вже отримали змогу використовувати оновлення, однак це ще не торкнулось українських юзерів X.
За словами журналіста Стіва Дента, він вперше за довгий час зміг побачити сторінку письменника й актора Вільяма Шетнера, який заблокував чи не всю редакцію видання Engadget ще у 2014 році.
Оновлення дозволяє передивлятись всі публікації та сторінку людини, що заблокувала того чи іншого користувача, без можливості залишати коментарі чи повідомлення.
Представники X підтвердили, що додано можливість переглядати сторінку людини, яка заблокувала вас, однак без можливості взаємодіяти з нею.
Маск анонсував цю функцію чи не одразу після придбання Twitter, однак було невідомо, коли саме вона з’явиться.
У матеріалі видання підкреслюється, ще такий підхід, ймовірно, зумовлений прагненням Маска дотримуватись “абсолютної свободи слова” у власній соцмережі.
Однак на думку аналітиків з питань зловживань у соціальних мережах, ці зміни зможуть використовувати переслідувачі та тролі, а безпека користувачів від цього постраждає.
За словами користувачів X, нововведення щодо блокування може суперечити правилам магазинів додатків iOS і Google Play.
Так, Apple серед умов для розробників вимагає, щоб будь-які додатки з контентом для користувачів мали можливість блокування тих, хто зловживає сервісом.
Кнопка блокування все ще технічно на місці, тому незрозуміло, що робитимуть Apple і Google, якщо взагалі щось робитимуть.
Наразі все виглядає так, що єдиним способом дійсно обмежити сторінку від небажаних осіб є переведення сторінки в приватний режим.
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