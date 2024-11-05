У соцмережі X змінили правила блокування користувачів

Як працюватиме функція блокування у X

Зокрема, оновлення дозволятиме додавати інших користувачів до так званого “чорного списку”, однак заблоковані зможуть бачити публікації користувачів, які їх заблокували, без можливості додавати коментарі.

Варто зазначити, що це оновлення викликало обурення з боку користувачів X, однак його всеодно вирішили додати.

Наразі деякі користувачі вже отримали змогу використовувати оновлення, однак це ще не торкнулось українських юзерів X.

Соцмережа X (колишній Twitter)

За словами журналіста Стіва Дента, він вперше за довгий час зміг побачити сторінку письменника й актора Вільяма Шетнера, який заблокував чи не всю редакцію видання Engadget ще у 2014 році.

Оновлення дозволяє передивлятись всі публікації та сторінку людини, що заблокувала того чи іншого користувача, без можливості залишати коментарі чи повідомлення.

Представники X підтвердили, що додано можливість переглядати сторінку людини, яка заблокувала вас, однак без можливості взаємодіяти з нею.

Ви не зможете знову підписатися на людину, яка вас заблокувала й не зможете надіслати їй особисте повідомлення. Тож фактично ключова зміна у функції блокування в тому, що ви лише зможете бачити публікації людей, які вас забанили, — пояснюють в X. Поширити

Маск анонсував цю функцію чи не одразу після придбання Twitter, однак було невідомо, коли саме вона з’явиться.

У матеріалі видання підкреслюється, ще такий підхід, ймовірно, зумовлений прагненням Маска дотримуватись “абсолютної свободи слова” у власній соцмережі.

Однак на думку аналітиків з питань зловживань у соціальних мережах, ці зміни зможуть використовувати переслідувачі та тролі, а безпека користувачів від цього постраждає.

Надання можливості заблокованим користувачам бачити дописи — це потурання зловмисникам і сталкерам, потурання і сприяння їхній поведінці, — зазначила уповноважена в справах жертв насильства Клер Ваксман. Поширити

За словами користувачів X, нововведення щодо блокування може суперечити правилам магазинів додатків iOS і Google Play.

Так, Apple серед умов для розробників вимагає, щоб будь-які додатки з контентом для користувачів мали можливість блокування тих, хто зловживає сервісом.

Кнопка блокування все ще технічно на місці, тому незрозуміло, що робитимуть Apple і Google, якщо взагалі щось робитимуть.

Наразі все виглядає так, що єдиним способом дійсно обмежити сторінку від небажаних осіб є переведення сторінки в приватний режим.