В соцсети X изменили правила блокировки пользователей

В соцсети X Илона Маска (бывший Twitter) готовят запустить обновленную функцию блокировки пользователей.
Главные тезисы
- Новое обновление в соцсети X Маска позволяет заблокированным пользователям просматривать публикации без возможности комментирования.
- Изменения могут привести к увеличению риска безопасности из-за возможного использования злоумышленниками и троллями.
- Противоречия с правилами магазинов приложений iOS и Google Play могут возникнуть из-за новой функции блокировки.
- Поддерживающие обновление акцентируют внимание на свободу слова, в то время как критики опасаются стимулирования злоумышленников.
- Рекомендуется переводить опасные страницы в частный режим для облегчения контроля над контентом в соцсети X.
Как работать функция блокировки в X
В частности, обновление будет позволять добавлять других пользователей в так называемый "черный список", однако заблокированные смогут видеть публикации пользователей, которые их заблокировали, без возможности добавлять комментарии.
Следует отметить, что это обновление вызвало возмущение со стороны пользователей X, однако его все равно решили добавить.
Некоторые пользователи уже получили возможность использовать обновления, однако это еще не коснулось украинских юзеров X.
По словам журналиста Стива Дента, он впервые за долгое время смог увидеть страницу писателя и актера Уильяма Шетнера, который заблокировал всю редакцию издания Engadget еще в 2014 году.
Обновление позволяет просматривать все публикации и страницу человека, заблокировавшего того или иного пользователя, без возможности оставлять комментарии или сообщения.
Представители X подтвердили, что добавлена возможность просматривать страницу заблокировавшего вас человека, однако без возможности взаимодействовать с ней.
Маск анонсировал эту функцию сразу после приобретения Twitter, однако было неизвестно, когда именно она появится.
В материале издания подчеркивается, еще такой подход, вероятно, обусловлен стремлением Маска соблюдать "абсолютную свободу слова" в собственной соцсети.
Однако, по мнению аналитиков по злоупотреблениям в социальных сетях, эти изменения смогут использовать преследователи и тролли, а безопасность пользователей от этого пострадает.
По словам пользователей X, нововведение по блокировке может противоречить правилам магазинов приложений iOS и Google Play.
Так, Apple среди условий для разработчиков требует, чтобы любые приложения с контентом для пользователей могли блокировать тех, кто злоупотребляет сервисом.
Кнопка блокировки все еще технически на месте, поэтому непонятно, что делать Apple и Google, если вообще что-то делать.
Теперь все выглядит так, что единственным способом действительно ограничить страницу от нежелательных лиц является перевод страницы в частный режим.
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