В соцсети X изменили правила блокировки пользователей

Как работать функция блокировки в X

В частности, обновление будет позволять добавлять других пользователей в так называемый "черный список", однако заблокированные смогут видеть публикации пользователей, которые их заблокировали, без возможности добавлять комментарии.

Следует отметить, что это обновление вызвало возмущение со стороны пользователей X, однако его все равно решили добавить.

Некоторые пользователи уже получили возможность использовать обновления, однако это еще не коснулось украинских юзеров X.

Соцсеть X (бывший Twitter)

По словам журналиста Стива Дента, он впервые за долгое время смог увидеть страницу писателя и актера Уильяма Шетнера, который заблокировал всю редакцию издания Engadget еще в 2014 году.

Обновление позволяет просматривать все публикации и страницу человека, заблокировавшего того или иного пользователя, без возможности оставлять комментарии или сообщения.

Представители X подтвердили, что добавлена возможность просматривать страницу заблокировавшего вас человека, однако без возможности взаимодействовать с ней.

Вы не сможете снова подписаться на человека, который вас заблокировал и не сможете отправить ему личное сообщение. Так что фактически ключевое изменение в функции блокировки в том, что вы только сможете видеть публикации забанивших вас людей, — объясняют в X. Поделиться

Маск анонсировал эту функцию сразу после приобретения Twitter, однако было неизвестно, когда именно она появится.

В материале издания подчеркивается, еще такой подход, вероятно, обусловлен стремлением Маска соблюдать "абсолютную свободу слова" в собственной соцсети.

Однако, по мнению аналитиков по злоупотреблениям в социальных сетях, эти изменения смогут использовать преследователи и тролли, а безопасность пользователей от этого пострадает.

Предоставление возможности заблокированным пользователям видеть сообщения — это попустительство злоумышленникам и сталкерам, попустительство и содействие их поведению, — отметила уполномоченная по делам жертв насилия Клер Ваксман. Поделиться

По словам пользователей X, нововведение по блокировке может противоречить правилам магазинов приложений iOS и Google Play.

Так, Apple среди условий для разработчиков требует, чтобы любые приложения с контентом для пользователей могли блокировать тех, кто злоупотребляет сервисом.

Кнопка блокировки все еще технически на месте, поэтому непонятно, что делать Apple и Google, если вообще что-то делать.

Теперь все выглядит так, что единственным способом действительно ограничить страницу от нежелательных лиц является перевод страницы в частный режим.