Ученые из Нью-Йоркского университета провели исследования по оценке влияния сообщений в популярных мессенджерах и соцсетях, в частности, WhatsApp и Telegram, на их аудиторию.

Как популярные соцсети превращаются в инструменты для распространения пропаганды

Ученые провели опрос 4,5 тыс пользователей мессенджеров из 9 стран и провели интервью с политическими специалистами в 17 странах, чтобы определить, кто использует WhatsApp и Telegram для манипулирования общественным мнением.

В отчете исследователей отмечается, 62% респондентов подтвердили, что получали информацию о политических событиях именно из мессенджеров WhatsApp и Telegram.

Остальные 55% информации, как отмечается, поступали от незнакомых людей.

Ученые подчеркивают, что такие платформы как WhatsApp и Telegram, предназначенные для безопасного и частного общения между близкими людьми, в то же время стремятся монетизировать контент и значительно усиливают вероятность распространения дезинформации и пропаганды.

Представляя себя как платформы, предназначенные для безопасного и частного общения между близкими людьми, некоторые приложения для обмена сообщениями монетизируют свои продукты за счет функций, обеспечивающих масштабный охват и вирусность сообщений, отмечают авторы исследования. Поделиться

В частности, внедрение платных функций увеличивает аудиторию, уязвимую к дезинформации. Поэтому различные политические силы используют платные функции для увеличения собственной аудитории.

Мессенджеры

WhatsApp предоставляет подписчикам «зеленую галочку» верификации, автоматический обмен сообщениями и неограниченный охват клиентов, что значительно увеличивает их аудиторию.

В разделе FAQ приложения говорится, что пользователи WhatsApp могут выбирать, хотят ли они получать уведомления.

Согласно политике WhatsApp, государственные учреждения и их представители могут использовать мессенджер, в то время как политическим силам этого не разрешается.

Исследователям также сообщили, что на выборах они задействуют «дополнительные ресурсы», чтобы убедиться, что их политика не нарушается.

В отчете ученые отмечают, что ряд пользователей разработали обходные пути, используя фейковые аккаунты знаменитостей или создавая фальшивые названия компаний, имея верификацию на X, и используя ее для бизнес-услуг WhatsApp.

Аналогично работает и Viber, где пользователи могут включить настройки для прекращения получения сообщений в качестве отказа от них, как сообщают на сайте программы.

Авторы отчета подчеркивают, что обнаружили обходной путь в Украине. В частности, отмечается, что политические консультанты получали верифицированные учетные записи Viber через партнера по обмену сообщениями или поставщика.

В соцсетях проводились кампании, предлагавшие пользователям подписаться на рассылку с помощью QR-кодов, что позволяло этим группам отправлять сообщения людям.

Что не так с Telegram

В Telegram любой пользователь может заплатить менее 5 евро в месяц за множество дополнительных функций, таких как автоматические сообщения, быстрые ответы, значки профиля и поддержка чата.

Ученые подчеркивают, что это позволяет кому-либо выдавать себя за официальные страницы в Telegram без необходимости проверки.

Кроме того, мессенджер также позволяет всем желающим покупать рекламные места в своих каналах с высоким числом подписчиков, которые, по словам приложения, генерируют около 1 триллиона просмотров ежемесячно.

Ученые объясняют, что первым шагом для распространения информации является создание собственных или присоединение к уже существующим группам на каналах в соцсетях.

Поскольку в Telegram не установлены ограничения на количество участников таких групп, это оказывает непосредственное влияние на стратегию по сбору целевой аудитории.

Участники групп иногда могут быть поддельными профилями, создаваемыми злоумышленниками для представления человека или компании с определенной точкой зрения.

Кроме того, пропагандисты могут прибегать к так называемому кросспостингу, когда одно и то же сообщение распространяется сразу на нескольких каналах в соцсетях.

В Telegram, например, пользователи создают ботов, автоматически делящихся контентом с X.

Индийское приложение под названием ShareChat позволяет пользователям кросс-постить контент Telegram в WhatsApp и другие платформы, принадлежащие Meta, например Facebook и Instagram.

Сочетание всех этих тактик вместе создает то, что исследователи называют «петлями обратной связи», когда один и тот же контент продолжает «всплывать в разных частях экосистемы платформы».

Ученые отмечают, что одна из ключевых проблем соцсетей и мессенджеров состоит в том, что пропагандисты могут использовать для сокрытия технологии шифрования, однако она также защищает активистов, которые в противном случае становятся более уязвимыми для слежения.

В заключении ученые предлагают длинный список рекомендаций для компаний, работающих с приложениями для обмена сообщениями, например, ввести ограничения на создание аккаунтов и усилить проверку бизнес-аккаунтов.

Для политиков в докладе предлагается включить платформы для обмена зашифрованными сообщениями в существующее регулирование, но не ослаблять его.

Один из способов этого добиться — заставить компании раскрывать информацию о том, как они ведут борьбу с дезинформацией.