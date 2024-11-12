Маск хочет сделать ИИ Grok доступным всем. Что о нем известно
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Маск хочет сделать ИИ Grok доступным всем. Что о нем известно

Маск на презентации ИИ Grok-2
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Источник:  TechCrunch

Компания американского миллиардера Илона Маска xAI выпустила свой чат-бот на базе искусственного интеллекта в конце 2023 года, который был доступен исключительно для премиум-пользователей соцсети X.

Главные тезисы

  • Илон Маск хочет сделать искусственный интеллект Grok доступным для всех пользователей соцсети X, расширив круг пользователей beyond премиум-аккаунтов.
  • Бесплатный доступ к Grok будет ограничен количеством вопросов и анализов в сутки для обеспечения баланса между функциональностью и производительностью.
  • Планы компании Маска по Grok пока недостаточно ясны, возможно, связаны с проведением дополнительных тестов перед широким запуском для удовлетворения потребностей пользователей.
  • Система Grok-2 и Grok-2 mini представляют собой новейшие чат-боты с искусственным интеллектом от xAI, получающие данные в реальном времени из соцсети X и обеспечивающие высокое качество ответов.
  • Бесплатные пользователи Grok-2 и Grok-2 mini ограничены в количестве действий за два часа, имеют доступ к определенному количеству вопросов и анализов, обеспечивая баланс между бесплатной доступностью и функциональностью.

Что известно о планах компании Маска сделать Grok доступным всем пользователям.

Отмечается, что решение Маска до конца непонятно, ведь план мог быть таким с самого начала, а возможно количество пользователей, которые смогли оценить функционал Grok оказалось недостаточным и в компании хотят провести дополнительное тестирование.

В частности, у X очень небольшое количество пользователей приобрели для себя Premium-аккаунты.

А учитывая, что не всем пользователям X необходим функционал ИИ, количество пользователей Grok меньше, чем количество премиум-подписчиков.

Теперь соцсеть решила устроить тестирование бесплатной версии Grok.

Маск хочет сделать ИИ Grok в соцсети X доступным всем
ШИ Grok от компании ИлонаМаска xAI

Как отмечают пользователи X, заявляющие об обновлении в соцсети до Grok-2, существуют конкретные условия того, кто может получить бесплатный доступ к этому ИИ и условия его использования.

  • Для начала, аккаунты должны быть созданы минимум семь дней назад и иметь привязанный к ним номер телефона.

  • Также сообщается, что бесплатные пользователи будут ограничены в количестве действий, которые они могут совершить за два часа. За это время они могут задать десять вопросов модели Grok-2 и 20 вопросов модели Grok-2 mini.

  • Кроме того, бесплатные пользователи получают всего три анализа изображений в день.

Что известно о системе Grok-2 и Grok-2 mini

Модели Grok-2 и Grok-2 mini относительно новые — их выпустили в конце лета этого года.

Grok-2 — самый совершенный сегодня чат-бот с искусственным интеллектом от xAI, который получает информацию в режиме реального времени прямо из соцсети X, изучая публикации пользователей. Наряду с этим версия mini "предлагает баланс между скоростью и качеством ответов", говорит компания.

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