Компания американского миллиардера Илона Маска xAI выпустила свой чат-бот на базе искусственного интеллекта в конце 2023 года, который был доступен исключительно для премиум-пользователей соцсети X.

Что известно о планах компании Маска сделать Grok доступным всем пользователям.

Отмечается, что решение Маска до конца непонятно, ведь план мог быть таким с самого начала, а возможно количество пользователей, которые смогли оценить функционал Grok оказалось недостаточным и в компании хотят провести дополнительное тестирование.

В частности, у X очень небольшое количество пользователей приобрели для себя Premium-аккаунты.

А учитывая, что не всем пользователям X необходим функционал ИИ, количество пользователей Grok меньше, чем количество премиум-подписчиков.

Теперь соцсеть решила устроить тестирование бесплатной версии Grok.

ШИ Grok от компании ИлонаМаска xAI

Как отмечают пользователи X, заявляющие об обновлении в соцсети до Grok-2, существуют конкретные условия того, кто может получить бесплатный доступ к этому ИИ и условия его использования.

Для начала, аккаунты должны быть созданы минимум семь дней назад и иметь привязанный к ним номер телефона.

Также сообщается, что бесплатные пользователи будут ограничены в количестве действий, которые они могут совершить за два часа. За это время они могут задать десять вопросов модели Grok-2 и 20 вопросов модели Grok-2 mini.

Кроме того, бесплатные пользователи получают всего три анализа изображений в день.

Что известно о системе Grok-2 и Grok-2 mini

Модели Grok-2 и Grok-2 mini относительно новые — их выпустили в конце лета этого года.