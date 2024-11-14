В Україні викрили шість схем для ухилянтів — серед організаторів посадовці ТЦК

Служба безпеки України спільно з Національною поліцією викрили шість нових схем ухилення від мобілізації та незаконного перетину кордону чоловіками призовного віку.
Головні тези:
- Організатори схем отримали підозру за рядом статей Кримінального кодексу України, що передбачають до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
- Виявлено десять організаторів схем ухилення від мобілізації, які брали хабарі від 3 до 20 тисяч доларів за сприяння в уникненні призову через підроблені документи.
- Організатори схем використовували підроблені медичні довідки та фіктивні документи для уникнення мобілізації та військового обліку.
- Серед затриманих організаторів є посадовці різних рівнів, включаючи депутатку міськради та колишнього заступника керівника морського порту.
- У результаті масштабної операції виявлені схеми ухилення від мобілізації у різних регіонах України, які привели до затримання винних осіб та посадовців.
Що відомо про викриті схеми для ухилення від мобілізації
Як зазначають правоохоронці, під час масштабної операції, проведеної в різних регіонах України, було затримано десять організаторів схем.
Вони брали хабарі від 3 до 20 тисяч доларів за сприяння в уникненні призову через підроблені документи.
На Чернігівщині затримано депутатку міськради, яка за гроші допомагала призовникам уникати мобілізації, оформлюючи їх як студентів місцевого коледжу, що давало право на відстрочку.
У Хмельницькій області викрито керівника районного ТЦК, який виготовляв підроблені медичні довідки, щоб виключити чоловіків із військового обліку.
У Донецькій області очільник районного військкомату також "списував" призовників на підставі фальшивих медичних документів.
На Сумщині двоє засновників благодійного фонду видавали фіктивні документи, які дозволяли виїхати за кордон під виглядом волонтерів.
В Одеській області колишній заступник керівника морського порту та діючий працівник установи продавали довідки про інвалідність, залучаючи до схеми місцевих медиків.
У Черкасах затримали рецидивіста, який, представляючись військовим, організовував "госпіталізацію" ухилянтів із підробленими діагнозами, що дозволяло зняти їх з військового обліку.
Яке покарання загрожує організаторам схем
Організаторам схем повідомлено про підозру за такими статтями Кримінального кодексу України:
ч. 1 ст. 114-1 (перешкоджання діяльності ЗСУ)
ч. 3 ст. 368 (отримання неправомірної вигоди)
ч. 3 ст. 332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон)
ч. 1 ст. 366 (службове підроблення)
ч. 4 ст. 368-3 (підкуп службової особи)
чч. 2, 3 ст. 369-2 (зловживання впливом).
За ці злочини зловмисникам загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
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