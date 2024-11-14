В Україні викрили шість схем для ухилянтів — серед організаторів посадовці ТЦК

Служба безпеки України спільно з Національною поліцією викрили шість нових схем ухилення від мобілізації та незаконного перетину кордону чоловіками призовного віку.

Що відомо про викриті схеми для ухилення від мобілізації

Як зазначають правоохоронці, під час масштабної операції, проведеної в різних регіонах України, було затримано десять організаторів схем.

Вони брали хабарі від 3 до 20 тисяч доларів за сприяння в уникненні призову через підроблені документи.

На Чернігівщині затримано депутатку міськради, яка за гроші допомагала призовникам уникати мобілізації, оформлюючи їх як студентів місцевого коледжу, що давало право на відстрочку.

У Хмельницькій області викрито керівника районного ТЦК, який виготовляв підроблені медичні довідки, щоб виключити чоловіків із військового обліку.

У Донецькій області очільник районного військкомату також "списував" призовників на підставі фальшивих медичних документів.

На Сумщині двоє засновників благодійного фонду видавали фіктивні документи, які дозволяли виїхати за кордон під виглядом волонтерів.

В Одеській області колишній заступник керівника морського порту та діючий працівник установи продавали довідки про інвалідність, залучаючи до схеми місцевих медиків.

У Черкасах затримали рецидивіста, який, представляючись військовим, організовував "госпіталізацію" ухилянтів із підробленими діагнозами, що дозволяло зняти їх з військового обліку.

Яке покарання загрожує організаторам схем

Організаторам схем повідомлено про підозру за такими статтями Кримінального кодексу України:

ч. 1 ст. 114-1 (перешкоджання діяльності ЗСУ)

ч. 3 ст. 368 (отримання неправомірної вигоди)

ч. 3 ст. 332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон)

ч. 1 ст. 366 (службове підроблення)

ч. 4 ст. 368-3 (підкуп службової особи)

чч. 2, 3 ст. 369-2 (зловживання впливом).