В Украине разоблачили шесть схем для уклонян — среди организаторов чиновники ТЦК
Категория
Украина
Дата публикации

В Украине разоблачили шесть схем для уклонян — среди организаторов чиновники ТЦК

СБУ
В Украине разоблачили шесть схем для уклонян — среди организаторов чиновники ТЦК
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Служба безопасности Украины совместно с Национальной полицией разоблачили шесть новых схем уклонения от мобилизации и незаконного пересечения границы мужчинами призывного возраста.

Главные тезисы

  • Организаторы шести схем уклонения от мобилизации в Украине получили подозрение по ряду статей Уголовного кодекса, включая препятствование деятельности ВСУ и получение неправомерной выгоды.
  • Десять организаторов схем принимали взятки от 3 до 20 тысяч долларов за помощь в избежании призыва через фальшивые документы, такие как медицинские справки и фиктивные документы.
  • Среди задержанных организаторов уклонения от мобилизации в Украине были должностные лица разного уровня, включая депутата горсовета и бывшего заместителя руководителя морского порта.
  • За преступления, связанные с уклонением от мобилизации, организаторам схем грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества согласно Уголовному кодексу Украины.
  • Масштабная операция по выявлению схем уклонения от мобилизации привела к задержанию виновных лиц в разных регионах Украины, демонстрируя жесткую борьбу с коррупцией и недобросовестными действиями.

Что известно об разоблаченных схемах для уклонения от мобилизации

Как отмечают правоохранители, во время масштабной операции, проведенной в разных регионах Украины, были задержаны десять организаторов схем.

Они брали взятки от 3 до 20 тысяч долларов за содействие во избежании призыва из-за поддельных документов.

На Черниговщине задержана депутат горсовета, которая за деньги помогала призывникам избегать мобилизации, оформляя их как студентов местного колледжа, что давало право на отсрочку.

В Хмельницкой области разоблачен руководитель районного ТЦК, который изготовлял поддельные медицинские справки, чтобы исключить мужчин из военного учета.

В Донецкой области глава районного военкомата также "списывал" призывников на основании фальшивых медицинских документов.

В Сумской области двое учредителей благотворительного фонда выдавали фиктивные документы, позволявшие выехать за границу под видом волонтеров.

В Одесской области бывший заместитель руководителя морского порта и действующий работник учреждения продавали справки об инвалидности, вовлекая в схему местных медиков.

В Черкассах задержали рецидивиста, который, представляясь военным, организовывал "госпитализацию" уклонявшихся с поддельными диагнозами, что позволяло снять их с военного учета.

Какое наказание грозит организаторам схем

Организаторам схем сообщено о подозрении по следующим статьям Уголовного кодекса Украины:

  • ч. 1 ст. 114-1 (препятствование деятельности ВСУ)

  • ч. 3 ст. 368 (получение неправомерной выгоды)

  • ч. 3 ст. 332 (незаконная переправка лиц через государственную границу)

  • ч. 1 ст. 366 (служебный подлог)

  • ч. 4 ст. 368-3 (подкуп должностного лица)

  • чч. 2, 3 ст.

За эти преступления злоумышленникам грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

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