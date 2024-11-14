В Украине разоблачили шесть схем для уклонян — среди организаторов чиновники ТЦК

Служба безопасности Украины совместно с Национальной полицией разоблачили шесть новых схем уклонения от мобилизации и незаконного пересечения границы мужчинами призывного возраста.

Что известно об разоблаченных схемах для уклонения от мобилизации

Как отмечают правоохранители, во время масштабной операции, проведенной в разных регионах Украины, были задержаны десять организаторов схем.

Они брали взятки от 3 до 20 тысяч долларов за содействие во избежании призыва из-за поддельных документов.

На Черниговщине задержана депутат горсовета, которая за деньги помогала призывникам избегать мобилизации, оформляя их как студентов местного колледжа, что давало право на отсрочку.

В Хмельницкой области разоблачен руководитель районного ТЦК, который изготовлял поддельные медицинские справки, чтобы исключить мужчин из военного учета.

В Донецкой области глава районного военкомата также "списывал" призывников на основании фальшивых медицинских документов.

В Сумской области двое учредителей благотворительного фонда выдавали фиктивные документы, позволявшие выехать за границу под видом волонтеров.

В Одесской области бывший заместитель руководителя морского порта и действующий работник учреждения продавали справки об инвалидности, вовлекая в схему местных медиков.

В Черкассах задержали рецидивиста, который, представляясь военным, организовывал "госпитализацию" уклонявшихся с поддельными диагнозами, что позволяло снять их с военного учета.

Какое наказание грозит организаторам схем

Организаторам схем сообщено о подозрении по следующим статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 1 ст. 114-1 (препятствование деятельности ВСУ)

ч. 3 ст. 368 (получение неправомерной выгоды)

ч. 3 ст. 332 (незаконная переправка лиц через государственную границу)

ч. 1 ст. 366 (служебный подлог)

ч. 4 ст. 368-3 (подкуп должностного лица)

чч. 2, 3 ст.