Заработали более 1,2 млн долл на ухилянтах. В Киеве разоблачили трех должностных лиц РТЦК

Правоохранители разоблачили работников Голосеевского РТЦК, которые помогли уклониться от мобилизации тысячам военнообязанных. В них нашли 1,2 млн долл. наличными и элитный автопарк.
Главные тезисы
- Разоблачение коррупционной схемы в Голосеевском РТЦК в Киеве.
- Фигурантам предъявлены обвинения в уклонении от мобилизации и хищении имущества.
- Изъяты более 1,2 млн долларов наличных и документы, свидетельствующие о преступной деятельности.
- Клиентам предлагались услуги по снятию с военного учета за 2-15 тысяч долларов.
- Наказание в виде до 15 лет тюрьмы грозит организаторам и исполнителям коррупционной схемы.
На коррупции разоблачили трех должностных лиц ТЦК
Как отмечает следствие, работники РТЦК, а также председатель военно-врачебной комиссии этого же района создали преступную группу, предоставлявшую "услуги" мужчинам, не желавшим проходить военную службу.
Организовал гражданскую группу, который подыскивал клиентов, собирал необходимые документы и передавал их в РТЦК.
"Клиентам" производили пакет военно-учетных документов по их снятию и исключению из военного учета. Цена пакета составляла от 2 до 15 тысяч долларов.
В ходе обысков у фигурантов были изъяты документы и записи, которые могут свидетельствовать о фактах незаконного снятия с военного учета и уклонения от мобилизации тысяч военнообязанных.
Также обнаружили и изъяли более 1,2 млн. долларов США и 45 тысяч евро наличных. Кроме того, было изъято 11 автомобилей премиумкласса стоимостью более 100 тыс. долларов США каждый, добавляют правоохранители.
Какое наказание грозит задержанным
Фигурантам сообщили о подозрении в организации, исполнительстве и пособничестве просьбе и получении ими неправомерной выгоды по предварительному сговору группой лиц, соединенных с вымогательством.
Суд просят избрать им меру пресечения в виде содержания под стражей.
Сообщается, что параллельно в этом же военкомате обнаружили еще двух работников, которые вносили в Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов фальшивые данные, позволявшие уклоняться от военной службы и уехать за границу.
Им также доложено о подозрении в несанкционированном вмешательстве в работу информационно-коммуникационных систем, решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.
Санкция статей предусматривает до 15 лет тюрьмы.
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