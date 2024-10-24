Заработали более 1,2 млн долл на ухилянтах. В Киеве разоблачили трех должностных лиц РТЦК
Категория
Украина
Дата публикации

Заработали более 1,2 млн долл на ухилянтах. В Киеве разоблачили трех должностных лиц РТЦК

Офис Генерального прокурора
Заработали более 1,2 млн долл на ухилянтах. В Киеве разоблачили трех должностных лиц РТЦК
Read in English
Читати українською

Правоохранители разоблачили работников Голосеевского РТЦК, которые помогли уклониться от мобилизации тысячам военнообязанных. В них нашли 1,2 млн долл. наличными и элитный автопарк.

Главные тезисы

  • Разоблачение коррупционной схемы в Голосеевском РТЦК в Киеве.
  • Фигурантам предъявлены обвинения в уклонении от мобилизации и хищении имущества.
  • Изъяты более 1,2 млн долларов наличных и документы, свидетельствующие о преступной деятельности.
  • Клиентам предлагались услуги по снятию с военного учета за 2-15 тысяч долларов.
  • Наказание в виде до 15 лет тюрьмы грозит организаторам и исполнителям коррупционной схемы.

На коррупции разоблачили трех должностных лиц ТЦК

Как отмечает следствие, работники РТЦК, а также председатель военно-врачебной комиссии этого же района создали преступную группу, предоставлявшую "услуги" мужчинам, не желавшим проходить военную службу.

Организовал гражданскую группу, который подыскивал клиентов, собирал необходимые документы и передавал их в РТЦК.

"Клиентам" производили пакет военно-учетных документов по их снятию и исключению из военного учета. Цена пакета составляла от 2 до 15 тысяч долларов.

Фото — t.me/DBRgovua
Фото — t.me/DBRgovua

В ходе обысков у фигурантов были изъяты документы и записи, которые могут свидетельствовать о фактах незаконного снятия с военного учета и уклонения от мобилизации тысяч военнообязанных.

Также обнаружили и изъяли более 1,2 млн. долларов США и 45 тысяч евро наличных. Кроме того, было изъято 11 автомобилей премиумкласса стоимостью более 100 тыс. долларов США каждый, добавляют правоохранители.

Какое наказание грозит задержанным

Фигурантам сообщили о подозрении в организации, исполнительстве и пособничестве просьбе и получении ими неправомерной выгоды по предварительному сговору группой лиц, соединенных с вымогательством.

Суд просят избрать им меру пресечения в виде содержания под стражей.

Сообщается, что параллельно в этом же военкомате обнаружили еще двух работников, которые вносили в Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов фальшивые данные, позволявшие уклоняться от военной службы и уехать за границу.

Им также доложено о подозрении в несанкционированном вмешательстве в работу информационно-коммуникационных систем, решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Санкция статей предусматривает до 15 лет тюрьмы.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
"Бизнес" на уклонистах от мобилизации. Задержанная экс-нардепка вышла под залог
Суд
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Зарабатывали на уклонистах. Два чиновника с Хмельниччины незаконно обогатились на миллионы долларов
ГБР
Подозреваемый
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Зарабатывала на ухилянтах. У главы Николаевской областной МСЭК нашли 450 тыс долл
СБУ
Зарабатывала на ухилянтах. У главы Николаевской областной МСЭК нашли 450 тыс долл

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?