Заработали более 1,2 млн долл на ухилянтах. В Киеве разоблачили трех должностных лиц РТЦК

Правоохранители разоблачили работников Голосеевского РТЦК, которые помогли уклониться от мобилизации тысячам военнообязанных. В них нашли 1,2 млн долл. наличными и элитный автопарк.

На коррупции разоблачили трех должностных лиц ТЦК

Как отмечает следствие, работники РТЦК, а также председатель военно-врачебной комиссии этого же района создали преступную группу, предоставлявшую "услуги" мужчинам, не желавшим проходить военную службу.

Организовал гражданскую группу, который подыскивал клиентов, собирал необходимые документы и передавал их в РТЦК.

"Клиентам" производили пакет военно-учетных документов по их снятию и исключению из военного учета. Цена пакета составляла от 2 до 15 тысяч долларов.

Фото — t.me/DBRgovua

Фото — t.me/DBRgovua

В ходе обысков у фигурантов были изъяты документы и записи, которые могут свидетельствовать о фактах незаконного снятия с военного учета и уклонения от мобилизации тысяч военнообязанных.

Также обнаружили и изъяли более 1,2 млн. долларов США и 45 тысяч евро наличных. Кроме того, было изъято 11 автомобилей премиумкласса стоимостью более 100 тыс. долларов США каждый, добавляют правоохранители.

Какое наказание грозит задержанным

Фигурантам сообщили о подозрении в организации, исполнительстве и пособничестве просьбе и получении ими неправомерной выгоды по предварительному сговору группой лиц, соединенных с вымогательством.

Суд просят избрать им меру пресечения в виде содержания под стражей.

Сообщается, что параллельно в этом же военкомате обнаружили еще двух работников, которые вносили в Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов фальшивые данные, позволявшие уклоняться от военной службы и уехать за границу.

Им также доложено о подозрении в несанкционированном вмешательстве в работу информационно-коммуникационных систем, решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.