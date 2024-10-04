Зарабатывали на уклонистах. Два чиновника с Хмельниччины незаконно обогатились на миллионы долларов

Работники ГБР разоблачили руководительницу Хмельницкого областного центра медико-социальной экспертизы и ее сына на незаконном обогащении. Во время обысков у них нашли только наличными почти 6 млн долл США в разных валютах.

Двое чиновников с Хмельниччины незаконно обогатились на уклоняющихся от мобилизации

Сын должностного лица занимает руководящую должность в главном управлении Пенсионного фонда Украины в Хмельницкой области.

Правоохранители в рамках начатого уголовного производства по незаконному оформлению инвалидности мужчинам, пытающимся избежать военной службы, провели ряд обысков в служебных кабинетах и по месту жительства чиновников.

У руководительницы МСЭК в рабочем кабинете было обнаружено 100 тыс долл США, а также ряд поддельных медицинских документов, списки «уклонистов» с фамилиями и фиктивными диагнозами.

Кроме того, дома у чиновников работники ГБР обнаружили почти 5 млн 244 тыс долл США, 300 тыс евро, более 5 млн грн, брендовые украшения и драгоценности. Правоохранители находили деньги в квартире практически в каждом уголке — в шкафах, ящиках, нишах. Также изъяты документы, подтверждающие незаконную деятельность должностных лиц и отмывание ими денег через разные бизнес-проекты.

Во время следственных действий чиновница пыталась избавиться от части денег, выбросив две сумки с полмиллиона долларов через окно.

Также, правоохранители обнаружили, что семье топ-чиновников принадлежат немалое состояние. Среди прочего они владеют 30 объектами недвижимости в Хмельницком, Львове и Киеве, 9 элитными автомобилями, корпоративными правами на 48 млн грн, гостинично-ресторанным комплексом на почти 3 тыс м 2 в одном из парков Хмельницкого. За границей в их собственности недвижимое имущество в Австрии, Испании и Турции. На валютных зарубежных счетах семья также «накопила» почти 2,3 млн долл США.

Все это состояние руководители не внесли в свои ежегодные декларации лиц, уполномоченных на выполнение функций государства. Поделиться

Досудебное расследование в уголовном производстве продолжается. Следователи устанавливают ряд других должностных лиц и членов семьи, которые могут быть причастны к указанным преступлениям.

Решается вопрос о сообщении чиновникам о подозрениях за мошенничество, совершенное в особо крупных размерах или организованной группой, легализацию имущества, полученного преступным путем, по предварительному сговору группой лиц в крупных размерах, декларирование недостоверной информации и незаконного обогащения.

Санкция статей предусматривает лишение свободы до 12 лет с конфискацией всего имущества.

Экс-нардеп вышла под залог по делу о "бизнесе" на уклонистах

Бывшая народная депутат, разоблаченная на "заработке" на уклонистах, вышла из СИЗО. За нее был внесен залог 900 тыс грн.

По данным СМИ, речь идет об Ирине Сысоенко.

Выход Сысоенко под залог прокомментировала пресс-секретарь Офиса генерального прокурора Надежда Максимец.