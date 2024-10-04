Заробляли на ухилянтах. Двоє посадовців з Хмельниччини незаконно збагатилися на мільйони доларів

Працівники ДБР викрили керівницю Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи та її сина на незаконному збагачені. Під час обшуків у них знайшли лише готівкою майже 6 млн дол США у різних валютах.

Двоє посадовців з Хмельниччини незаконно збагатилися на ухилянтах від мобілізації

Син посадовиці обіймає керівну посаду у головному управлінні Пенсійного фонду України у Хмельницькій області.

Правоохоронці у межах розпочатого кримінального провадження щодо незаконного оформлення інвалідності чоловікам, які намагаються уникнути військової служби, провели низку обшуків у службових кабінетах та за місцем проживання посадовців.

У керівниці МСЕК в робочому кабінеті було виявлено 100 тис дол США, а також низку підроблених медичних документів, списки «ухилянтів» із прізвищами та фіктивними діагнозами.

Крім того, вдома у посадовців працівники ДБР знайшли майже 5 млн 244 тис дол США, 300 тис євро, понад 5 млн грн, брендові прикраси та коштовності. Правоохоронці знаходили гроші в квартирі практично в кожному куточку — у шафах, шухлядах, нішах. Також вилучено документи, які підтверджують незаконну діяльність посадовців та відмивання ними грошей через різні бізнес-проєкти.

Під час слідчих дій посадовиця намагалась позбутися частини грошей, викинувши дві сумки з пів мільйоном доларів через вікно.

Також, правоохоронці виявили, що родині топчиновників належать чималі статки. Серед іншого, вони володіють 30 об’єктами нерухомості в Хмельницькому, Львові та Києві, 9 елітними автівками, корпоративними правами на 48 млн грн, готельно-ресторанним комплексом на майже 3 тис м 2 в одному із парків Хмельницького. За кордоном у їхній власності нерухоме майно в Австрії, Іспанії та Туреччині. На валютних закордонних рахунках родина також «накопичила» майже 2,3 млн дол США.

Всі ці статки керівники не внесли до своїх щорічних декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави. Поширити

Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває. Слідчі встановлюють низку інших посадових осіб та членів родини, які можуть бути причетними до вказаних злочинів.

Вирішується питання щодо повідомлення чиновникам про підозри за шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах або організованою групою, легалізацію майна, одержаного злочинним шляхом, за попередньою змовою групою осіб у великих розмірах, декларування недостовірної інформації та незаконного збагачення (ч. 5 ст. 190, ч. 2 ст. 209, ч. 2 ст. 366-2, ст. 368-5 КК України).

Санкція статей передбачає позбавлення волі до 12 років з конфіскацією усього майна.

Екснардепка вийшла під заставу у справі про “бізнес” на ухилянтах

Колишня народна депутатка, яку було викрито на "заробітку" на ухилянтах, вийшла з СІЗО. За неї було внесено заставу 900 тис грн.

За даними ЗМІ, йдеться про Ірину Сисоєнко.

Вихід Сисоєнко під заставу прокоментувала речниця Офісу генерального прокурора Надія Максимець.