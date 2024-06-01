Як знищити тренд ухилянтства. Замкомбата 47 ОМБр “Маґура” дав кілька важливих порад
Категорія
Україна
Дата публікації

Як знищити тренд ухилянтства. Замкомбата 47 ОМБр “Маґура” дав кілька важливих порад

Олександр “Геній” Ширшин
Джерело:  online.ua

На думку заступника командира батальйону 47 ОМБр “Маґура” Олександра “Генія” Ширшина в інтерв'ю Online.UA, в Україні мають прийматись жорсткі рішення по відношенню до тих, хто ухиляється від мобілізації та виконання військового обов'язку, аби переломити тренд ухилянства. 

Як держава має вести себе у відношенні до ухилянтів

Так само треба популяризувати, мабуть, саме військовослужбовців. Пояснювати, чому долучатися до лав ЗСУ йти воювати — це необхідно, це правильно. І таким чином просто зробити противагу цьому тренду охилянства, — пояснює Олександр “Геній” Ширшин.

Замкомбата 47 ОМБр також зазначив, що його обурюють деякі заяви від цивільних українців стосовно мобілізації та участі у війні.

Що мене обурює? Знову ж таки, коли там це не моя війна, а от є військові, а я піду воювати, коли депутати підуть воювати, чи діти депутатів. Ми приходимо до того, що люди не розуміють всієї загрози. Не розуміють, що вони частина цієї країни, цієї нації. Тобто є певні блага, які дає наша держава, і ти маєш за це так само щось віддавати. Не може бути інакше. Не можна жити все життя споживачем, — підкреслив Олександр “Геній” Ширшин.

Як має відбуватись підтримка військових у державі

На думку Олександра “Генія” Ширшина, у державі має бути комплексна підтримка військових на всіх рівнях.

Кожен має почати з себе. Тобто, як я ставлюся до Збройних Сил? Як я ставлюся до цієї війни? Як я ставлюся до цієї війни? Моя війна? Не моя війна? Що я роблю для нашої перемоги? На скільки я вкладаюсь? Як я це трактую назовні? Як я комунікую про це своїми друзями, знайомими? Що я говорю там охилян, яких я бачу? — зазначає військовий.

За його словами, далі мова може йти про якусь умовну організацію, яка каже про це, трактує та поширює необхідні наративи.

І переходимо далі на рівні тієї самої держави. На рівень того, як про це говориться про ЗСУ. Як про це говорять в ТЦК. Щоб люди усвідомлювали, що це їхній обов'язок,яким вони принесуть користь своїй державі і вкладуться в перемогу, а не просто підуть, блін, і помруть. Непонятно за що, — пояснив Олександр “Геній” Ширшин.

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