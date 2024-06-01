На думку заступника командира батальйону 47 ОМБр “Маґура” Олександра “Генія” Ширшина в інтерв'ю Online.UA, в Україні мають прийматись жорсткі рішення по відношенню до тих, хто ухиляється від мобілізації та виконання військового обов'язку, аби переломити тренд ухилянства.
Як держава має вести себе у відношенні до ухилянтів
Замкомбата 47 ОМБр також зазначив, що його обурюють деякі заяви від цивільних українців стосовно мобілізації та участі у війні.
Як має відбуватись підтримка військових у державі
На думку Олександра “Генія” Ширшина, у державі має бути комплексна підтримка військових на всіх рівнях.
За його словами, далі мова може йти про якусь умовну організацію, яка каже про це, трактує та поширює необхідні наративи.
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