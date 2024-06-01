На думку заступника командира батальйону 47 ОМБр “Маґура” Олександра “Генія” Ширшина в інтерв'ю Online.UA, в Україні мають прийматись жорсткі рішення по відношенню до тих, хто ухиляється від мобілізації та виконання військового обов'язку, аби переломити тренд ухилянства.

Як держава має вести себе у відношенні до ухилянтів

Так само треба популяризувати, мабуть, саме військовослужбовців. Пояснювати, чому долучатися до лав ЗСУ йти воювати — це необхідно, це правильно. І таким чином просто зробити противагу цьому тренду охилянства, — пояснює Олександр “Геній” Ширшин. Поширити

Замкомбата 47 ОМБр також зазначив, що його обурюють деякі заяви від цивільних українців стосовно мобілізації та участі у війні.

Що мене обурює? Знову ж таки, коли там це не моя війна, а от є військові, а я піду воювати, коли депутати підуть воювати, чи діти депутатів. Ми приходимо до того, що люди не розуміють всієї загрози. Не розуміють, що вони частина цієї країни, цієї нації. Тобто є певні блага, які дає наша держава, і ти маєш за це так само щось віддавати. Не може бути інакше. Не можна жити все життя споживачем, — підкреслив Олександр “Геній” Ширшин. Поширити

Як має відбуватись підтримка військових у державі

На думку Олександра “Генія” Ширшина, у державі має бути комплексна підтримка військових на всіх рівнях.

Кожен має почати з себе. Тобто, як я ставлюся до Збройних Сил? Як я ставлюся до цієї війни? Як я ставлюся до цієї війни? Моя війна? Не моя війна? Що я роблю для нашої перемоги? На скільки я вкладаюсь? Як я це трактую назовні? Як я комунікую про це своїми друзями, знайомими? Що я говорю там охилян, яких я бачу? — зазначає військовий. Поширити

За його словами, далі мова може йти про якусь умовну організацію, яка каже про це, трактує та поширює необхідні наративи.