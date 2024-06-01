Как уничтожить тренд уклонения. Замкомбата 47 ОМБр "Магура" дал несколько важных советов
Категория
Украина
Дата публикации

Как уничтожить тренд уклонения. Замкомбата 47 ОМБр "Магура" дал несколько важных советов

Александр "Гений" Ширшин
Читати українською
Источник:  online.ua

По мнению заместителя командира батальона 47 ОМБр "Магура" Александра "Гения" Ширшина в интервью Online.UA, в Украине должны приниматься жесткие решения по отношению к уклоняющимся от мобилизации и исполнения воинской обязанности, чтобы переломить тренд уклонения.

Как государство должно вести себя по отношению к уклонистам

Так же нужно популяризировать, пожалуй, именно военнослужащих. Объяснять, почему присоединяться к ВСУ идти воевать — это необходимо, это правильно. И таким образом просто сделать противовес этому тренду уклонения, — объясняет Александр "Гений" Ширшин.

Замкомбат 47 ОМБр также отметил, что его возмущают некоторые заявления от гражданских украинцев относительно мобилизации и участия в войне.

Что меня возмущает? Опять же, когда там это не моя война, а вот военные, а я пойду воевать, когда депутаты пойдут воевать, или дети депутатов. Мы приходим к тому, что люди не понимают всю угрозу. Они не понимают, что они часть этой страны, этой нации. То есть есть определенные блага, которые дает наше государство, и ты должен за это тоже что-то отдавать. Не может быть по-другому. Нельзя жить всю жизнь потребителем, — подчеркнул Александр "Гений" Ширшин.

Как должна происходить поддержка военных в государстве

По мнению Александра "Гения" Ширшина, в государстве должна быть комплексная поддержка военных на всех уровнях.

Каждый должен начать с себя. То есть, как я отношусь к Вооруженным Силам? Как я отношусь к этой войне? Как я отношусь к этой войне? Моя война? Не моя война? Что я делаю для нашей победы? На сколько я вкладываюсь? Как я это трактую снаружи? Как я общаюсь об этом своими друзьями, знакомыми? Что я говорю там уклонистам, которых я вижу? — отмечает военный.

По его словам, дальше речь может идти о какой-либо условной организации, которая говорит об этом, трактует и распространяет необходимые нарративы.

И переходим дальше на уровне того же государства. На уровень того, как об этом говорится об ВСУ. Как об этом говорят в ТЦК. Чтобы люди осознавали, что это их обязанность, которым они принесут пользу своему государству и уложатся в победу, а не просто уйдут, блин, и умрут. Непонятно за что, — объяснил Александр "Гений" Ширшин.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Что должен уметь каждый украинец на фоне войны с РФ — объясняет замкомбата "Магура" Александр Ширшин
Александр "Гений" Ширшин
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Эра добровольцев кончилась. Замкомбата 47 ОМБр "Магура" призвал к активной мобилизации
Александр "Гений" Ширшин
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Куда исчез Маркус. Замкомбата 47 ОМБр "Магура" расставил все точки над "i"
Ширшин

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?