По мнению заместителя командира батальона 47 ОМБр "Магура" Александра "Гения" Ширшина в интервью Online.UA, в Украине должны приниматься жесткие решения по отношению к уклоняющимся от мобилизации и исполнения воинской обязанности, чтобы переломить тренд уклонения.
Как государство должно вести себя по отношению к уклонистам
Замкомбат 47 ОМБр также отметил, что его возмущают некоторые заявления от гражданских украинцев относительно мобилизации и участия в войне.
Как должна происходить поддержка военных в государстве
По мнению Александра "Гения" Ширшина, в государстве должна быть комплексная поддержка военных на всех уровнях.
По его словам, дальше речь может идти о какой-либо условной организации, которая говорит об этом, трактует и распространяет необходимые нарративы.
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