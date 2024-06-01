По мнению заместителя командира батальона 47 ОМБр "Магура" Александра "Гения" Ширшина в интервью Online.UA, в Украине должны приниматься жесткие решения по отношению к уклоняющимся от мобилизации и исполнения воинской обязанности, чтобы переломить тренд уклонения.

Как государство должно вести себя по отношению к уклонистам

Так же нужно популяризировать, пожалуй, именно военнослужащих. Объяснять, почему присоединяться к ВСУ идти воевать — это необходимо, это правильно. И таким образом просто сделать противовес этому тренду уклонения, — объясняет Александр "Гений" Ширшин. Поделиться

Замкомбат 47 ОМБр также отметил, что его возмущают некоторые заявления от гражданских украинцев относительно мобилизации и участия в войне.

Что меня возмущает? Опять же, когда там это не моя война, а вот военные, а я пойду воевать, когда депутаты пойдут воевать, или дети депутатов. Мы приходим к тому, что люди не понимают всю угрозу. Они не понимают, что они часть этой страны, этой нации. То есть есть определенные блага, которые дает наше государство, и ты должен за это тоже что-то отдавать. Не может быть по-другому. Нельзя жить всю жизнь потребителем, — подчеркнул Александр "Гений" Ширшин. Поделиться

Как должна происходить поддержка военных в государстве

По мнению Александра "Гения" Ширшина, в государстве должна быть комплексная поддержка военных на всех уровнях.

Каждый должен начать с себя. То есть, как я отношусь к Вооруженным Силам? Как я отношусь к этой войне? Как я отношусь к этой войне? Моя война? Не моя война? Что я делаю для нашей победы? На сколько я вкладываюсь? Как я это трактую снаружи? Как я общаюсь об этом своими друзьями, знакомыми? Что я говорю там уклонистам, которых я вижу? — отмечает военный. Поделиться

По его словам, дальше речь может идти о какой-либо условной организации, которая говорит об этом, трактует и распространяет необходимые нарративы.