Куда исчез Маркус. Замкомбата 47 ОМБр "Магура" расставил все точки над "i"

Заместитель командира батальона 47 ОМБр "Магура" Александр "Гений" Ширшин в интервью Online.UA опроверг слухи об исчезновении бывшего главного сержанта 47-й бригады "Магура" Валерия Маркуса.
Маркус продолжает военную службу
Журналист Online.UA во время беседы с главным героем обратил внимание на то, что сейчас общество интересует вопрос, куда девался Маркус.
Недавно начали разгонять слухи, якобы, о его пребывании за границей и отказе от службы.
Однако Александр Ширшин опроверг подобные слухи и заметил, что хотел бы, чтобы говорящие люди несли ответственность за свои слова.
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Журналист Online.UA во время беседы с главным героем обратил внимание на то, что сейчас набирает обороты мысль о том, что война — дело молодых.
Александр Ширшин откровенно признался, что не разделяет подобные взгляды.
Как отмечает "Гений", вполне понятно, что молодой боец имеет больше сил, энергии и может успеть сделать немного больше, чем его взрослые собратья.
Однако нельзя игнорировать тот факт, что человек, имеющий больше опыта, больше подготовки или лучше осознанный в определенных вещах, также является очень важной персоной на поле боя.
Ее работа может быть более качественной и профессиональной.
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