Куда исчез Маркус. Замкомбата 47 ОМБр "Магура" расставил все точки над "i"
Категория
Украина
Дата публикации

Куда исчез Маркус. Замкомбата 47 ОМБр "Магура" расставил все точки над "i"

Ширшин
Читати українською
Источник:  online.ua

Заместитель командира батальона 47 ОМБр "Магура" Александр "Гений" Ширшин в интервью Online.UA опроверг слухи об исчезновении бывшего главного сержанта 47-й бригады "Магура" Валерия Маркуса.

Маркус продолжает военную службу

Журналист Online.UA во время беседы с главным героем обратил внимание на то, что сейчас общество интересует вопрос, куда девался Маркус.

Недавно начали разгонять слухи, якобы, о его пребывании за границей и отказе от службы.

Однако Александр Ширшин опроверг подобные слухи и заметил, что хотел бы, чтобы говорящие люди несли ответственность за свои слова.

Этот человек все еще продолжает служить, если там всем так интересно. И продолжает исполнять свой долг. Я действительно очень уважаю Валерия за то, что он делал. За то, что он делал. Кто бы там как к нему ни относился, при всех его плюсах и минусах, человек делает свою работу и продолжает ее делать.

Александр "Гений" Ширшин

Александр "Гений" Ширшин

Заместитель командира батальона 47 ОМБр "Магура"

Заместитель командира "Магура" развеял миф о реалиях фронта

Журналист Online.UA во время беседы с главным героем обратил внимание на то, что сейчас набирает обороты мысль о том, что война — дело молодых.

Александр Ширшин откровенно признался, что не разделяет подобные взгляды.

Не могу с этим согласиться. Не знаю, как назвать эту… Это не человек, к сожалению. Это не представитель украинского народа из Львова, который сказал, что воевать у молодых с 18 лет и вперед, вперед. А я что, мне уже через 40, а куда у меня все болит? Война должна быть делом каждого. Абсолютно каждого , - отметил Александр "Гений" Ширшин.

Как отмечает "Гений", вполне понятно, что молодой боец имеет больше сил, энергии и может успеть сделать немного больше, чем его взрослые собратья.

Однако нельзя игнорировать тот факт, что человек, имеющий больше опыта, больше подготовки или лучше осознанный в определенных вещах, также является очень важной персоной на поле боя.

Ее работа может быть более качественной и профессиональной.

С другой стороны, мы можем увидеть много подразделений, куда заявляются именно молодые люди, куда идут бойцы не старше 20 лет. И это хорошо. Но не должно быть так, что война - это только дело молодых, - подчеркнул Гений.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Война ― дело молодых? Заместитель командира "Магура" развеял еще один миф о фронте
Александр "Гений" Ширшин
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Что должен уметь каждый украинец на фоне войны с РФ — объясняет замкомбата "Магура" Александр Ширшин
Александр "Гений" Ширшин
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Эра добровольцев кончилась. Замкомбата 47 ОМБр "Магура" призвал к активной мобилизации
Александр "Гений" Ширшин

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?