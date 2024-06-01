Куда исчез Маркус. Замкомбата 47 ОМБр "Магура" расставил все точки над "i"

Маркус продолжает военную службу

Журналист Online.UA во время беседы с главным героем обратил внимание на то, что сейчас общество интересует вопрос, куда девался Маркус.

Недавно начали разгонять слухи, якобы, о его пребывании за границей и отказе от службы.

Однако Александр Ширшин опроверг подобные слухи и заметил, что хотел бы, чтобы говорящие люди несли ответственность за свои слова.

Этот человек все еще продолжает служить, если там всем так интересно. И продолжает исполнять свой долг. Я действительно очень уважаю Валерия за то, что он делал. За то, что он делал. Кто бы там как к нему ни относился, при всех его плюсах и минусах, человек делает свою работу и продолжает ее делать. Александр "Гений" Ширшин Заместитель командира батальона 47 ОМБр "Магура"

Заместитель командира "Магура" развеял миф о реалиях фронта

Журналист Online.UA во время беседы с главным героем обратил внимание на то, что сейчас набирает обороты мысль о том, что война — дело молодых.

Александр Ширшин откровенно признался, что не разделяет подобные взгляды.

Не могу с этим согласиться. Не знаю, как назвать эту… Это не человек, к сожалению. Это не представитель украинского народа из Львова, который сказал, что воевать у молодых с 18 лет и вперед, вперед. А я что, мне уже через 40, а куда у меня все болит? Война должна быть делом каждого. Абсолютно каждого , - отметил Александр "Гений" Ширшин. Поделиться

Как отмечает "Гений", вполне понятно, что молодой боец имеет больше сил, энергии и может успеть сделать немного больше, чем его взрослые собратья.

Однако нельзя игнорировать тот факт, что человек, имеющий больше опыта, больше подготовки или лучше осознанный в определенных вещах, также является очень важной персоной на поле боя.

Ее работа может быть более качественной и профессиональной.