Куди зник Маркус. Замкомбата 47 ОМБр “Маґура” розставив всі крапки над “і”

Маркус продовжує військову службу

Журналіст Online.UA під час бесіди з головним героєм звернув увагу на те, що зараз суспільство цікавить питання, куди подівся Маркус.

Нещодавно почали розганяти чутки, нібито, про його перебування за кордоном і відмову від служби.

Проте Олександр Ширшин спростував подібні чутки та зауважив, що хотів би, аби люди, які так говорять, несли відповідальність за свої слова.

Ця людина досі продовжує служити, якщо там всім так цікаво. І продовжує виконувати свій обов'язок. Я насправді дуже поважаю Валерія за те, що він робив. За те, що він робив. Хто б там як до нього не ставився, при всіх його плюсах і мінусах, людина робить свою роботу і продовжує її робити. Олександр “Геній” Ширшин Заступник командира батальйону 47 ОМБр “Маґура”

Заступник командира "Маґура" розвіяв міф про реалії фронту

Журналіст Online.UA під час бесіди з головним героєм звернув увагу на те, що зараз набирає обертів думка про те, що війна — це справа молодих.

Олександр Ширшин відверто зізнався, що не поділяє подібні погляди.

Не можу з цим погодитись. Не знаю, як назвати цю… Це не людина, на жаль. Це не представник українського народу зі Львова, який сказав, що воювати мають молоді з 18 років і вперед, вперед. А я що, мені вже за 40, а куди в мене все болить? Війна має бути справою кожного. Абсолютно кожного, – зазначив Олександр “Геній” Ширшин. Поширити

Як зазначає “Геній”, цілком зрозуміло, що молодий боєць має більше сил, енергії та може встигнути зробити трохи більше, ніж його дорослі побратими.

Однак не можна ігнорувати той факт, що людина, яка має більше досвіду, більше підготовки, або краще усвідомлена в певних речах, також є дуже важливою персоною на полі бою.

Її робота може бути якіснішою та професійнішою.