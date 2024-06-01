Куди зник Маркус. Замкомбата 47 ОМБр “Маґура” розставив всі крапки над “і”

Заступник командира батальйону 47 ОМБр “Маґура” Олександр “Геній” Ширшин в інтерв'ю Online.UA спростував чутки щодо зникнення колишнього головного сержанта 47-ї бригади “Маґура" Валерія Маркуса.
Маркус продовжує військову службу
Журналіст Online.UA під час бесіди з головним героєм звернув увагу на те, що зараз суспільство цікавить питання, куди подівся Маркус.
Нещодавно почали розганяти чутки, нібито, про його перебування за кордоном і відмову від служби.
Проте Олександр Ширшин спростував подібні чутки та зауважив, що хотів би, аби люди, які так говорять, несли відповідальність за свої слова.
Заступник командира "Маґура" розвіяв міф про реалії фронту
Журналіст Online.UA під час бесіди з головним героєм звернув увагу на те, що зараз набирає обертів думка про те, що війна — це справа молодих.
Олександр Ширшин відверто зізнався, що не поділяє подібні погляди.
Як зазначає “Геній”, цілком зрозуміло, що молодий боєць має більше сил, енергії та може встигнути зробити трохи більше, ніж його дорослі побратими.
Однак не можна ігнорувати той факт, що людина, яка має більше досвіду, більше підготовки, або краще усвідомлена в певних речах, також є дуже важливою персоною на полі бою.
Її робота може бути якіснішою та професійнішою.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-