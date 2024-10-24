Заробили понад 1,2 млн дол на ухилянтах. У Києві викрили трьох посадовців РТЦК

Правоохоронці викрили працівників Голосіївського РТЦК, які допомогли ухилитись від мобілізації тисячам військовозобов'язаних. У них знайшли 1,2 млн дол готівкою та елітний автопарк.

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Як зазначає слідство, працівники РТЦК, а також голова військово-лікарської комісії цього ж району створили злочинну групу, що надавала "послуги" чоловікам, які не мали бажання проходити військову службу.

Організував групу цивільний, який підшукував клієнтів, збирав необхідні документи та передавав їх до РТЦК.

"Клієнтам" виготовляли пакет військово-облікових документів щодо їх зняття та виключення з військового обліку. Ціна пакета становила від 2 до 15 тисяч доларів США.

Фото — t.me/DBRgovua

Фото — t.me/DBRgovua

Під час обшуків у фігурантів було вилучено документи та записи, які можуть свідчити про факти незаконного зняття з військового обліку та ухилення від мобілізації тисяч військовозобов’язаних.

Також виявили та вилучили понад 1,2 млн доларів США та 45 тисяч євро готівки. Крім того, було вилучено 11 автомобілів преміумкласу вартістю понад 100 тис доларів США кожен, додають правоохоронці.

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Фігурантам повідомили про підозру в організації, виконавстві та пособництві проханні та одержанні ними неправомірної вигоди за попередньою змовою групою осіб, що поєднано з вимаганням.

Суд просять обрати їм запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Повідомляється, що паралельно в цьому ж військкоматі виявили ще двох працівників, які вносили до Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів фальшиві дані, які дозволяли ухилятись від військової служби та виїхати за кордон.

Їм також повідомлено про підозру в несанкціонованому втручанні в роботу інформаційно-комунікаційних систем, вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.