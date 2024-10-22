Заробляла на ухилянтах. У голови Миколаївської обласної МСЕК знайшли 450 тис дол

СБУ викрила керівницю обласного центру медико-соціальної експертизи Миколаївської облради на корупційних схемах, що допомагала ухилянтам уникати призову. У посадовиці знайшли майже півмільйона доларів, а в її сина виявили російський паспорт.
Головні тези:
- Керівниця обласного центру МСЕК у Миколаївській області виявлена у корупційних схемах сприяння ухилянтам від призову.
- Під час обшуків у посадовиці було знайдено понад 450 тисяч доларів та дорогоцінні коштовності, які вона приховувала в різних місцях.
- Син посадовиці оформив російське громадянство ще до початку вторгнення, а сама жінка штучно отримала другу групу інвалідності для отримання додаткових вигод.
- Інше розслідування виявило, що посадовці з Хмельниччини також збагатилися на ухилянтах від мобілізації, маючи у себе підроблені медичні документи та значну суму грошей.
- Правоохоронці продовжують розслідування і приймуть рішення про підозру щодо заарештованої посадовиці, яка визнана у хабарництві.
На корупції викрили голову Миколаївської МСЕК
Як зазначає СБУ, під час обшуків у чиновниці виявили понад 450 тисяч доларів готівкою та колекцію ювелірних прикрас, які вона приховувала на різних адресах.
Основну частину грошей та коштовностей знайшли в квартирі її сина, який є інтерном у медичному виші. СБУ також виявила у нього паспорт громадянина Росії.
За даними слідства, з 2015 до 2023 року вона декларувала лише офіційні доходи на суму трохи понад 2 мільйонів гривень. Крім того, у 2023 році чиновниця оформила собі та сину другу групу інвалідності, щоб отримувати пільги та соціальні виплати від держави.
Наразі вирішується питання щодо повідомлення їй про підозру. Розслідування триває.
Двоє посадовців з Хмельниччини незаконно збагатилися на ухилянтах від мобілізації
Син посадовиці обіймає керівну посаду у головному управлінні Пенсійного фонду України у Хмельницькій області.
Правоохоронці у межах розпочатого кримінального провадження щодо незаконного оформлення інвалідності чоловікам, які намагаються уникнути військової служби, провели низку обшуків у службових кабінетах та за місцем проживання посадовців.
У керівниці МСЕК в робочому кабінеті було виявлено 100 тис дол США, а також низку підроблених медичних документів, списки «ухилянтів» із прізвищами та фіктивними діагнозами.
Крім того, вдома у посадовців працівники ДБР знайшли майже 5 млн 244 тис дол США, 300 тис євро, понад 5 млн грн, брендові прикраси та коштовності. Правоохоронці знаходили гроші в квартирі практично в кожному куточку — у шафах, шухлядах, нішах.
Також вилучено документи, які підтверджують незаконну діяльність посадовців та відмивання ними грошей через різні бізнес-проєкти.
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