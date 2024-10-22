Заробляла на ухилянтах. У голови Миколаївської обласної МСЕК знайшли 450 тис дол

СБУ викрила керівницю обласного центру медико-соціальної експертизи Миколаївської облради на корупційних схемах, що допомагала ухилянтам уникати призову. У посадовиці знайшли майже півмільйона доларів, а в її сина виявили російський паспорт.

На корупції викрили голову Миколаївської МСЕК

Як зазначає СБУ, під час обшуків у чиновниці виявили понад 450 тисяч доларів готівкою та колекцію ювелірних прикрас, які вона приховувала на різних адресах.

Основну частину грошей та коштовностей знайшли в квартирі її сина, який є інтерном у медичному виші. СБУ також виявила у нього паспорт громадянина Росії.

Фото — ssu.gov.ua

Фото — ssu.gov.ua

Син посадовиці оформив російське громадянство в консульстві РФ в Одесі ще до початку повномасштабного вторгнення. Для приховування незаконних доходів жінка записала на сина три незадекларовані квартири, — зазначає СБУ. Поширити

За даними слідства, з 2015 до 2023 року вона декларувала лише офіційні доходи на суму трохи понад 2 мільйонів гривень. Крім того, у 2023 році чиновниця оформила собі та сину другу групу інвалідності, щоб отримувати пільги та соціальні виплати від держави.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення їй про підозру. Розслідування триває.

Двоє посадовців з Хмельниччини незаконно збагатилися на ухилянтах від мобілізації

Син посадовиці обіймає керівну посаду у головному управлінні Пенсійного фонду України у Хмельницькій області.

Правоохоронці у межах розпочатого кримінального провадження щодо незаконного оформлення інвалідності чоловікам, які намагаються уникнути військової служби, провели низку обшуків у службових кабінетах та за місцем проживання посадовців.

У керівниці МСЕК в робочому кабінеті було виявлено 100 тис дол США, а також низку підроблених медичних документів, списки «ухилянтів» із прізвищами та фіктивними діагнозами.

Крім того, вдома у посадовців працівники ДБР знайшли майже 5 млн 244 тис дол США, 300 тис євро, понад 5 млн грн, брендові прикраси та коштовності. Правоохоронці знаходили гроші в квартирі практично в кожному куточку — у шафах, шухлядах, нішах.

Також вилучено документи, які підтверджують незаконну діяльність посадовців та відмивання ними грошей через різні бізнес-проєкти.