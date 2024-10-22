Зарабатывала на ухилянтах. У главы Николаевской областной МСЭК нашли 450 тыс долл

СБУ разоблачила руководительницу областного центра медико-социальной экспертизы Николаевского облсовета на коррупционных схемах, которая помогала уклоняющимся избегать призыва. У чиновника нашли почти полмиллиона долларов, а у ее сына обнаружили российский паспорт.

На коррупции разоблачили главу Николаевской МСЭК

Как отмечает СБУ, во время обысков у чиновницы обнаружили более 450 тысяч долларов наличными и коллекцию ювелирных украшений, которые она скрывала по разным адресам.

Основную часть денег и драгоценностей нашли в квартире ее сына, который является интерном в медицинском вузе. СБУ также обнаружила у него паспорт гражданина России.

Фото — ssu.gov.ua

Фото — ssu.gov.ua

Сын должностной лица оформил российское гражданство в консульстве РФ в Одессе еще до начала полномасштабного вторжения. Для утаивания незаконных доходов женщина записала на сына три незадекларированные квартиры, — отмечает СБУ. Поделиться

По данным следствия, с 2015 по 2023 год она декларировала лишь официальные доходы на сумму чуть более 2 миллионов гривен. Кроме того, в 2023 году чиновник оформила себе и сыну вторую группу инвалидности, чтобы получать льготы и социальные выплаты от государства.

Решается вопрос о сообщении ей о подозрении. Расследование продолжается.

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Сын должностной лица занимает руководящую должность в главном управлении Пенсионного фонда Украины в Хмельницкой области.

Правоохранители в рамках начатого уголовного производства по незаконному оформлению инвалидности мужчинам, пытающимся избежать военной службы, провели ряд обысков в служебных кабинетах и по месту жительства чиновников.

У руководительницы МСЭК в рабочем кабинете было обнаружено 100 тыс долл. США, а также ряд поддельных медицинских документов, списки «уклончан» с фамилиями и фиктивными диагнозами.

Кроме того, дома у чиновников работники ДБР обнаружили почти 5 млн 244 тыс долл. США, 300 тыс евро, более 5 млн грн, брендовые украшения и драгоценности. Правоохранители находили деньги в квартире практически в каждом уголке — в шкафах, ящиках, нишах.

Также изъяты документы, подтверждающие незаконную деятельность должностных лиц и отмывание ими денег через разные бизнес-проекты.